Video În timp ce făcea duș, un tânăr s-a trezit că tavanul băii sale începe să se prăbușească. „Mi-am luat telefonul și am filmat". Imaginile au devenit virale

Un incident petrecut într-un bloc vechi a devenit subiect viral pe rețelele sociale, după ce un tânăr a surprins momentul în care tavanul băii sale s-a prăbușit chiar în timp ce el făcea duș, din cauza lucrărilor de renovare la apartamentul de deasupra.

Dragoș, tânărul care a filmat scena, povestește că se afla în baie când zgomotul puternic al bormașinii a început să răsune prin pereți, potrivit Click!.

La scurt timp, a observat cum tavanul se fisurează, iar bucăți de beton și tencuială încep să cadă în chiuvetă.

„Zici că erau cu mine în casă. Eu eram în duș și am văzut cum se crapă peretele. M-am îmbrăcat, s-au oprit puțin, dar când m-am întors în baie au început iar. Atunci am luat telefonul și am filmat”, a relatat el pe TikTok.

Videoclipul a strâns rapid mii de reacții, mulți internauți glumind pe seama pereților subțiri, în timp ce alții s-au arătat șocați de situație.

Utilizatorii platformei au explicat în comentarii că astfel de probleme sunt frecvente în imobilele construite în urmă cu câteva decenii. În multe dintre ele, sifonul de pardoseală din baia apartamentului superior este amplasat foarte aproape de plafonul locuinței de dedesubt.

„Sifoanele din blocurile vechi sunt înalte. Așa sunt toate. Trebuie anunțat vecinul de jos, că altfel cade tencuiala”, a scris cineva.

Alții au confirmat că, atunci când sifonul este înlocuit, spargerea unei porțiuni din tavanul vecinului este aproape inevitabilă.

Cine plătește pagubele

Deși mulți internauți i-au sugerat lui Dragoș să depună plângere sau să-și acționeze vecinii în instanță, situația s-a rezolvat amiabil. Tânărul a mers la vecinii de deasupra, iar aceștia și-au asumat imediat responsabilitatea.

„Mi-au spus să stau liniștit, că repară tot. Au venit în baie, au văzut ce s-a întâmplat, au făcut curățenie și au zis că nu e nevoie de reclamații sau procese. Sunt oameni de treabă și îmi repară totul pe gratis”, a Dragoș într-un al doilea videoclip.

În urmă cu câțiva ani, un bărbat dintr-un bloc social din Bistriţa şi-a petrecut prima zi de Paşte la spital, după ce i-a căzut tavanul în cap.