Oana Gheorghiu spune că vicepremierul PSD Marian Neacșu știa de listarea la bursă a anumitor companii de stat

„Ca să clarificăm neadevărurile pe care unii încearcă să le propage în spațiul public sub forma unor «mari dezvăluiri» despre un Guvern care «ne vinde țara», câteva precizări. Despre posibilitatea listării unor pachete minoritare în anumite companii de stat am discutat eu însămi, informal, cu viceprim-ministrul PSD, Marian Neacșu. Ulterior, toți viceprim-miniștrii (fiecare reprezentând câte un partid) au primit documentul respectiv, cu rugămintea de a ne comunica feedback-ul lor pe acest subiect, dacă sunt companii care ar trebui adăugate sau scoase de pe listă. Spre deosebire de PNL şi USR, PSD a ales să nu ne transmită nicio reacție”, explică, într-o postare pe Facebook vicepremierul Oana Gheorghiu.Gheorghiu precizează că pasul „firesc următor”, a fost să prezinte lista spre informare şi în ședința de Guvern. „Discutăm de un document exploratoriu, fără implicații juridice. Mai apoi, am publicat aceste materiale pe site-ul oficial al Guvernului, în spiritul transparenței şi al bunei guvernări. Nu e vorba de nicio decizie finală şi definitivă pe acest subiect. Nu e nimic mai mult decât un început de conversație”, a menționat vicepremierul.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a mai spus că, „spre deosebire de modul în care ne-au obişnuit alţi politicieni sau miniştri”, ea a ales să implice în acest proces de consultare „toţi actorii publici şi chiar şi unii privaţi tocmai pentru a identifica cea mai bună şi sănătoasă soluţie pentru România şi în beneficiul românilor”.„Orice elemente contrare datelor factuale pe care le-am expus mai sus, pe care unii politicieni aleg să le vânture în spaţiul public în aceste zile, sunt pur şi simplu manipulări şi dezinformări. Da, sunt perfect conştientă că activitatea mea din guvern a deranjat multe interese şi mulţi băieţi deştepţi. Membri în consilii de administraţie numiţi politic, amante şi nepoţi, contracte din care unii se îmbogăţeau şi singurul care pierdea era doar statul, adică noi toţi. Obişnuiţi fiind să ia decizii în spatele uşilor închise, sunt convinsă că abordarea mea de transparenţă nu e în acord cu interesele lor de combinaţii. Dar eu nu renunţ şi ştiu că nici România nu renunţă. Românii merită mai mult şi cred cu tărie că atunci când munceşti corect, respectând legea, cu consecvenţă şi perseverenţă, lucrurile merg înainte”, mai spune Oana Gheorghiu.

Săptămâna trecută, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că social-democrații se opun vânzării companiilor de stat profitabile şi a precizat că l-a rugat pe Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, să depună, luni, în Parlament, un proiect de lege prin care să fie interzisă timp de doi ani vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile.