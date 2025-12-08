search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
Ciprian Ciucu, votul disperării și ce joc face Nicușor Dan

Bucureștenii activi, cei care s-au speriat că AUR ar fi putut câștiga capitala, au dat un vot geopolitic. Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat detașat alegerile pentru funcția de primar general.

Afișe electorale la București
Liberalul Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Bucureștiului cu 36,16%, urmat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, cu 21,94%. Social-democratul Daniel Băluță a obținut 20,51%, deputatul USR Cătălin Drulă 13,90% și Ana Ciceală din partea SENS 5,85%.

Mobilizarea a fost făcută împotriva radicalilor. Un sondaj de opinie de săptămâna trecută o dădea pe Anca Alexandrescu pe primul loc la egalitate cu Daniel Băluță, iar în spatele lor pe Ciprian Ciucu (AtlasIntel, decembrie 2025). Bucureștenii au preferat un vot util în defavoarea unuia ideologic pentru a salva situația. Cum toate cercetările făcute în ultimele zece zile îl arătau pe Cătălin Drulă în cădere, o parte din electoratul USR a preferat să treacă de partea candidatului liberal, pentru a salva o ecuație lăsată de partidele pro-democratice în voia sorții.

Eșec pentru PSD și USR 

PSD și USR sunt învinșii acestui scrutin, cu toate efectele care vor urma: social-democrații pierd în favoarea AUR, electoratul lor se mută încet, dar sigur spre extrema dreaptă, în vreme ce USR a pierdut la București în favoarea liberalilor. Eșecul PSD și USR este legat direct de prestația celor două formațiuni la guvernare. PSD a fost taxat și pentru ipocrizie, fiindcă social-democrații continuă să vorbească de parcă ar fi în opoziție, deși acceptă și votează toate măsurile guvernului Bolojan. În schimb, USR a fost amendat de electorat pentru prestația slabă a miniștrilor săi, pentru aroganța fostului ministru al Apărării și pentru că ministra Mediului a fost pusă la zid odată cu criza apei din Prahova și Dâmbovița.

Nu e exclus ca electoratul așa-zis de dreapta să-i prefere în viitor pe cei autentici: partidul care face, riscă, reformează vs. cel cu discursuri retorice. La fel cum votanții naționaliști preferă AUR, nu PSD. La scrutinul de duminică, în București a fost dat un vot de salvare, nu unul de construcție. Dacă nu ar fi fost pericolul AUR, social-democrații ar fi avut mai multe șanse (în absența unui candidat comun PNL-USR).

Pe de altă parte, Nicușor Dan a fost ales în funcția de primar general al capitalei anul trecut cu ajutorul liberalilor (la fel ca în 2020). Fusese dat afară din USR acum opt ani, iar Uniunea Salvați România a avut un candidat propriu, dar electoratul formațiunii pe care o fondase a continuat să-l voteze.

PNL își consolidează poziția din guvern 

După scrutinul de duminică, Ilie Bolojan se întărește în partid și PNL își consolidează poziția din guvern, în vreme ce președintele Nicușor Dan are propria strategie și nu mizează neapărat pe USR, despre care știe că l-a trădat deja odată. După cum povestea Ionuț Moșteanu, fostul ministru al Apărării, într-o înregistrare publicată de Gândul, el a fost unul dintre cei care l-au aruncat peste bord pe domnul Dan:

„Eu m-am certat cu el. I-am luat partidul în 2017. Sunt unul dintre ăia care i-am luat partidul. L-am dat afară, l-am împins. Atunci, era mai bine să conducem noi, și-a fost bine c-am condus noi partidul. Are niște lipsuri”. Sigur, fostul ministru s-a aflat într-un grup bine organizat care a vrut să scape de Nicușor Dan, de aceea, poate că acum, lucrurile se vor inversa. În fond, șeful statului pare să fi lucrat mai bine cu PSD în acest prim an de mandat decât cu USR sau PNL.  

Vot de disperare

Victoria lui Ciprian Ciucu în București nu schimbă radical echilibrul de putere de la vârful statului, PSD nu va da înapoi din ofensiva sa împotriva premierului Ilie Bolojan, magistrații nu vor deveni mai îngăduitori cu puterea până nu-și pun la punct veniturile prin lege, iar USR va continua să încaseze loviturile cele mai grele, din ignoranță sau pentru că partidul nu e suficient de bine pregătit.

Totuși, victoria lui Ciucu va conta în 2028, la următoarele alegeri locale și parlamentare. Liberalii ar putea câștiga sau pierde multe voturi, în funcție de prestația noului primar al capitalei, care la rândul lui ar putea câștiga un nou mandat sau ar putea cădea de foarte sus. Ieri, aproape 70% dintre bucureșteni nu au avut cu cine vota pentru Primăria Generală, așa că au stat acasă: au fost dezamăgiți de prestațiile primarilor de până acum și n-au văzut în niciunul dintre candidați un lider suficient de puternic încât să se lupte pentru ei. Cei prezenți au dat un vot de disperare.

Sabina Fati - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

