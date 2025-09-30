search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Nicușor Dan: „Acum 20 de ani România nu era pregătită pentru a intra în UE, dar decizia a fost corectă și vedem azi progrese”

0
0
Publicat:

Președintele României, Nicușor Dan, s-a referit, în discursul susținut, marți, la Timișoara Cities Summit, la progresele pe are România le-a făcut de la aderarea în Uniunea Europeană, arătând că în urmă cu 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, țara nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană, însă decizia a fost una corectă. 

FOTO Administrația Prezidențială
FOTO Administrația Prezidențială

„În primul rând, mulțumesc, domnule primar, că m-ați invitat, nu doar să vizitez Timișoara, ci să-mi aduc aminte de fostele mele responsabilități. Nostalgie. Trei chestiuni, două grele și una ușoară, și câteva afirmații și mai multe întrebări. Prima, extinderea Uniunii Europene, care este tema principală a dezbaterii dumneavoastră. Încă trăim din bucuria de alaltăieri după rezultatele din Republica Moldova.

Evident că ne dorim o Europă în care și în nord-estul României, și în sudul României să avem țări care sunt membre ale Uniunii Europene. Credem că România are o experiență în asta. A fost un întreg proces și înainte, și după aderare, și uneori, când faci multe greșeli, devii foarte experimentat în a învăța pe alții să nu facă. Deci pentru prietenii noștri care iau parte la această reuniune și care sunt din țări care doresc ca, la un moment dat, să adere la Uniune, oricând experiența noastră și specialiștii pe care am reușit să-i facem, inclusiv în programarea fondurilor europene pre- și post-aderare, oricând puteți apela la experiența pe care am acumulat-o”, a spus președintele Nicușor Dan în cadrul „Timișoara Cities Summit”. 

„Cât de sus să fie ștacheta?”

Șeful statului pune totodată o altă problemă: „Cât de sus să fie ștacheta? Pentru că dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană. Și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o, și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderarea efectivă, România le-a făcut. Deci poate că - tocmai pentru că există această competiție geopolitică între Europa și alte modele - poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte și poate că, după aderare, țări care, ca și România acum 20 de ani, n-ar fi suficient de pregătite vor putea să facă acele progrese.

O altă întrebarea care se pune este „de ce societăți din aceste țări nu pun suficientă presiune pe decidenții politici pentru ca acest proces să se întâmple mai repede. Și poate că răspunsul la această întrebare este în interiorul Uniunii înseși. Poate că noi nu suntem suficient de competitivi, poate că noi nu suntem suficient de flexibili economic, și poate că din cauza asta nu suntem, cum am spus, suficient de atractivi pentru țările astea, pentru ca societățile din țările lor să pună presiune pentru reformele care să le aducă în stadiul de a fi incluse în Uniune. Și asta este o temă la care trebuie fiecare dintre noi să reflectăm”.

O să fiu printre cei care o să susțină în interiorul Consiliului European un rol mai mare în procesul de decizie al asociațiilor reprezentative ale orașelor

Șeful statului a vorbit și despre relația dintre marile orașe europene, susținând că va sprijini punctul lor de vedere. „Vreau să spun foarte direct că este o relație dezechilibrată. Pentru că marile orașe europene sunt cele care produc dezvoltarea de fapt, cele care aduc valoarea economică, și, în relația cu autoritățile naționale, acest fapt nu este recunoscut și resurse care ar face ca aceste orașe să se dezvolte și mai bine și să aducă mai multe prosperitate țării nu sunt alocate.

Îmi aduc aminte de nenumăratele discuții pe care le-am avut în calitate de primar cu autoritățile naționale, îmi aduc aminte de rugămintea de a introduce câteva amărâte de tramvaie în PNRR. Faptul că eram primarul Bucureștiului pur și simplu nu a contat în momentul acela. Și e lăudabil ca marile orașe europene să creeze o rețea în care să încerce să-și impună la nivel european punctul de vedere. Eu o să fiu printre cei care o să susțină în interiorul Consiliului European un rol mai mare în procesul de decizie al asociațiilor reprezentative ale orașelor. Dar adevărul este că punctul lor de vedere nu se aude în momentul acesta”, a mai spus șeful statului.

El a afirmat totuși că există o solidaritate între primari pe care a simțit-o în perioada mandatului de primar al Bucureștiului: „Învățăm, furăm - furam - unii de la alții cum să rezolvăm diverse probleme care îi preocupă pe cetățeni - transport public, diferite facilități publice, cum să facem orașele noastre atractive - și tot timpul acesta de întâlniri este foarte util pentru ca primarii să învețe unii de la alții”. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
digi24.ro
image
Dezastrul de la Salina Praid. Târnăveni, fără apă potabilă de aproape cinci luni. „Salinitatea e peste limita egală admisă”
stirileprotv.ro
image
Cu cât ar putea fi majorat SALARIUL minim din 2026. Două scenarii pe masa Guvernului/ SURSE: Discutiile sunt departe de a fi încheiate
gandul.ro
image
Circulație oprită pe Transalpina din cauza ninsorii și a poleiului
mediafax.ro
image
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
fanatik.ro
image
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
libertatea.ro
image
Ce a răspuns Călin Georgescu, întrebat dacă George Simion i-a fost „protejat sau partener”, și ce părere are acum despre PSD
digi24.ro
image
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
gsp.ro
image
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Cum să recunoști capcanele financiare și să-ți ții banii în siguranță
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
prosport.ro
image
Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna
playtech.ro
image
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Premierul Ilie Bolojan a anunțat scăderea prețurilor la energie! Când vor primi românii facturi mai mici
kanald.ro
image
Ungurii au văzut noile Dacia Duster și Bigster și au reacționat: „Nu plătim pentru lucruri inutile”
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Imagini SUPERBE cu casa de la pădure a Sânzianei Negru. Influencerița are o locuință ruptă din basme. Nicio altă vedetă nu mai are așa ceva! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cutremur pe piața asigurărilor. ASF interzice polițele de la un gigant
mediaflux.ro
image
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
gsp.ro
image
Operațiunea Storm-1516: fabuloasa acțiune rusească în alegerile din Moldova. Rețeaua incredibilă în care au fost implicați și jurnaliști celebri români
actualitate.net
image
Manolo Blahnik readuce opulența de la Versailles în 2025 cu o colecție capsulă inspirată de Marie Antoinette
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Înainte de-a fi rege, Charles este tată. Inima lui nu mai poate îndura loviturile primite de la Harry: "A rămas perplex"
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
Cancerul lui Kate Middleton, cel mai bine păzit secret de la Palat. Motivul pentru care nu a apărut nicio informație în tabloide

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate