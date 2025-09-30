Nicușor Dan: „Acum 20 de ani România nu era pregătită pentru a intra în UE, dar decizia a fost corectă și vedem azi progrese”

Președintele României, Nicușor Dan, s-a referit, în discursul susținut, marți, la Timișoara Cities Summit, la progresele pe are România le-a făcut de la aderarea în Uniunea Europeană, arătând că în urmă cu 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, țara nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană, însă decizia a fost una corectă.

„În primul rând, mulțumesc, domnule primar, că m-ați invitat, nu doar să vizitez Timișoara, ci să-mi aduc aminte de fostele mele responsabilități. Nostalgie. Trei chestiuni, două grele și una ușoară, și câteva afirmații și mai multe întrebări. Prima, extinderea Uniunii Europene, care este tema principală a dezbaterii dumneavoastră. Încă trăim din bucuria de alaltăieri după rezultatele din Republica Moldova.

Evident că ne dorim o Europă în care și în nord-estul României, și în sudul României să avem țări care sunt membre ale Uniunii Europene. Credem că România are o experiență în asta. A fost un întreg proces și înainte, și după aderare, și uneori, când faci multe greșeli, devii foarte experimentat în a învăța pe alții să nu facă. Deci pentru prietenii noștri care iau parte la această reuniune și care sunt din țări care doresc ca, la un moment dat, să adere la Uniune, oricând experiența noastră și specialiștii pe care am reușit să-i facem, inclusiv în programarea fondurilor europene pre- și post-aderare, oricând puteți apela la experiența pe care am acumulat-o”, a spus președintele Nicușor Dan în cadrul „Timișoara Cities Summit”.

„Cât de sus să fie ștacheta?”

Șeful statului pune totodată o altă problemă: „Cât de sus să fie ștacheta? Pentru că dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană. Și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o, și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderarea efectivă, România le-a făcut. Deci poate că - tocmai pentru că există această competiție geopolitică între Europa și alte modele - poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte și poate că, după aderare, țări care, ca și România acum 20 de ani, n-ar fi suficient de pregătite vor putea să facă acele progrese.

O altă întrebarea care se pune este „de ce societăți din aceste țări nu pun suficientă presiune pe decidenții politici pentru ca acest proces să se întâmple mai repede. Și poate că răspunsul la această întrebare este în interiorul Uniunii înseși. Poate că noi nu suntem suficient de competitivi, poate că noi nu suntem suficient de flexibili economic, și poate că din cauza asta nu suntem, cum am spus, suficient de atractivi pentru țările astea, pentru ca societățile din țările lor să pună presiune pentru reformele care să le aducă în stadiul de a fi incluse în Uniune. Și asta este o temă la care trebuie fiecare dintre noi să reflectăm”.

O să fiu printre cei care o să susțină în interiorul Consiliului European un rol mai mare în procesul de decizie al asociațiilor reprezentative ale orașelor

Șeful statului a vorbit și despre relația dintre marile orașe europene, susținând că va sprijini punctul lor de vedere. „Vreau să spun foarte direct că este o relație dezechilibrată. Pentru că marile orașe europene sunt cele care produc dezvoltarea de fapt, cele care aduc valoarea economică, și, în relația cu autoritățile naționale, acest fapt nu este recunoscut și resurse care ar face ca aceste orașe să se dezvolte și mai bine și să aducă mai multe prosperitate țării nu sunt alocate.

Îmi aduc aminte de nenumăratele discuții pe care le-am avut în calitate de primar cu autoritățile naționale, îmi aduc aminte de rugămintea de a introduce câteva amărâte de tramvaie în PNRR. Faptul că eram primarul Bucureștiului pur și simplu nu a contat în momentul acela. Și e lăudabil ca marile orașe europene să creeze o rețea în care să încerce să-și impună la nivel european punctul de vedere. Eu o să fiu printre cei care o să susțină în interiorul Consiliului European un rol mai mare în procesul de decizie al asociațiilor reprezentative ale orașelor. Dar adevărul este că punctul lor de vedere nu se aude în momentul acesta”, a mai spus șeful statului.

El a afirmat totuși că există o solidaritate între primari pe care a simțit-o în perioada mandatului de primar al Bucureștiului: „Învățăm, furăm - furam - unii de la alții cum să rezolvăm diverse probleme care îi preocupă pe cetățeni - transport public, diferite facilități publice, cum să facem orașele noastre atractive - și tot timpul acesta de întâlniri este foarte util pentru ca primarii să învețe unii de la alții”.