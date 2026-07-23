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Nicușor Dan a promulgat Legea modificată a energiei electrice şi a gazelor naturale

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Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 23 iulie 2026, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

Nicușor Dan, președintele României
Nicușor Dan, președintele României FOTO: Facebook/Nicuțor Dan

Legea a fost transmisă inițial spre promulgare în data de 25 noiembrie 2023. În decembrie 2025, președintele Nicușor Dan a sesizat CCR că în urma parcurgerii unui nou ciclu legislativ și a amendamentelor aduse de Parlament, actul normativ avut în vedere a fost adoptat „cu depășirea limitelor reexaminării președintelui României”.

Prin cererea de reexaminare formulată în data de 12 decembrie 2023, șeful statului a solicitat, în principal, corelarea definiției date prosumatorului potrivit dispozițiilor legii, conform cărora producătorii de energie electrică cu capacități mai mari sau egale de 1 MW sunt supuși licențierii, fiind astfel realizată ca activitate primară, identic cu orice alt producător.

În aprilie 2026, Curtea Constituțională a României (CCR) a respins ca neîntemeiată obiecția de neconstituționalitate formulată asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Decizia a fost pronunțată la data de 29 aprilie 2026 prin Decizia nr. 391/2026, menținând constituționalitatea noilor reglementări privind prosumatorii

Legea aducea o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor prin realizarea distincției între prosumatorul persoană juridică și prosumatorul persoană fizică.

Modificările aduse vizau și o serie de norme care reglementează activitatea acestora, precum creșterea limitei de putere instalată pentru care se poate solicita compensare cantitativă la 400 kW, introducerea, în definiția prosumatorului, a posibilității de a stoca energia, de a vinde direct energia unui alt consumator racordat direct la instalația de producție și de a se compensa energia produsă în exces cu cea consumată la alt loc de consum, dacă este la același furnizor și la același operator de distribuție.

Totodată, actul normativ dispunea creșterea la 900 kW a limitei puterii instalate a centralei prosumatorului până la care acesta nu plătește dezechilibrele cauzate în rețea. Legea intervenea și asupra Codului fiscal, extinzând sfera prosumatorilor care nu au obligația de a emite facturi pentru puterea instalată de la 27 kW la 900 kW pe loc de consum.

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