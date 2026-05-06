Vizita Robertei Metsola în România, anulată după căderea Guvernului Bolojan

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola nu va mai ajunge în România pe 9 mai, de Ziua Europei, în contextul schimbărilor politice generate de demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, potrivit unor surse politice, citate de Libertatea.

Vizita era programată în cadrul proiectului „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”, organizat în perioada 5–9 mai 2026 la inițiativa președintelui Nicușor Dan. Evenimentul își propunea să aducă în prim-plan dezbateri despre rolul și prioritățile României în Uniunea Europeană.

Decizia anulării vine după ce Parlamentul a adoptat, marți, moțiunea de cenzură împotriva Executivului. Guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi „pentru”, peste pragul necesar de 233. În total, 288 de parlamentari au votat, patru fiind împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.

Moțiunea a fost inițiată de Partidul Social Democrat, alături de Alianța pentru Unirea Românilor, după ce social-democrații își retrăseseră anterior miniștrii din Guvern.

Căderea Executivului are loc pe fondul unei crize politice declanșate la finalul lunii aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, solicitându-i demisia.

Ilie Bolojan devine astfel unul dintre premierii României înlăturați prin moțiune de cenzură, într-un moment de instabilitate politică ce afectează inclusiv agenda externă și evenimentele oficiale programate în această perioadă.