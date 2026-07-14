Motivul pentru care Marian Ceaușescu l-a urmărit pe Ilie Bolojan cu o cușcă pe stradă. Reacția premierului

Ilie Bolojan a fost abordat pe o stradă din București de protestatarul Marian Ceaușescu, care i-a pregătit un cadou şi l-a „mitraliat” cu întrebări, în stilul său obişnuit.

Marian Ceaușescu l-a urmărit pe Ilie Bolojan pe o stradă din București, având în mână o cușcă pentru rozătoare (cu referire la declaraţia acestuia potrivit căreia vistieria ţării este ca o cămară din care fură şobolanii - n.r.), pe care a vrut să i-o ofere premierului interimar.

În imaginile distribuite de celebrul activist pe pagina sa de Facebook se vede cum acesta îl abordează pe Ilie Bolojan și încearcă să obțină un răspuns de la premierul interimar, care își continuă drumul imperturbabil, însoțit de purtătoarea de cuvânt a Guvernului şi de un agent de la serviciul de pază.

„Bună seara! Uitați aici, am adus o cușcă pentru toți șobolanii din toate partidele politice. Ce spuneți? O luați ca să-i prindeți pe toți? Dar din toate partidele politice”, l-a abordat Marian Ceaușescu.

Ilie Bolojan a aruncat doar o privire scurtă către cuşca din mâna lui Marian Ceauşescu și a dat scurt din cap, activistul continuând seria întrebărilor, în stilul caracteristic.

„A doua întrebare: când ne va merge bine? Scandalurile politice nu credeți că ne afectează și pe noi, domnule Bolojan?”, l-a întrebat Marian Ceaușescu, fără să primească vreun răspuns.

La un moment dat, el a observat că Ilie Bolojan are o carte în mână și s-a agăţat de acest detaliu pentru a lansa o serie de ironii:

„Ați luat o carte. Scrie acolo cum să guvernăm o țară plină de hoți și de incompetenți? Nu-i așa? Ați găsit această carte? Dar această cușcă frumoasă pentru toți șobolanii din partidele politice din România? Vrem și noi să o ducem bine, cum voi, politicienii. Ia vedeți cum faceți”, a mai spus Marian Ceauşescu.

Materialul video, distribuit pe Facebook, a adunat deja câteva sute de comentarii. Ca de obicei, românii sunt împărţiţi în două tabere: unii îşi exprimă susţinerea pentru Ilie Bolojan, îndemnându-l pe Marian Ceauşescu să caute „şobolanii” în altă parte, în timp ce alţii apreciază iniţiativa acestuia.

* „Un îngâmfat arogant. Numai vrăjeli, taxe peste taxe, dar lor nu taie nimic.”

* „Nu a luat cușca pentru că nu era mărimea lui.”

* „Să înceapă cu PNL-ul, Mariane! E puzderie!”

* „A procedat corect, domnul Bolojan. Nu e genul de politician care să facă spectacol și nici nu știe de glumă. Oricum, nu era momentul. E totuși prim-ministru, nu trebuie să se oprească la oricine să dea explicații!”

* „Câteodată Bolojan se oprește și discută cu oamenii, alteori nu. De unde și până unde știm noi mai bine când să se oprească, nu știu. E premier. E plătit să facă muncă de premier. Face muncă de premier.”

* „Și Ilie Bolojan, la fel ca și Nicușor Dan, au lipsuri pe această parte de reacție umană, empatică, din popor, față de popor.

Iar consilierului primului-ministru i-aș da un mare, mare minus că nu l-a pregătit și nu au anticipat un moment cu Ceaușescu Marian.

Nu ai voie să te prefaci că nu-l vezi! Trebuie să-ți faci temele și să te adaptezi, cu umor sau nu, dar trebuie să înțelegi contextul.”

* „Dacă merge, e arogant, dacă stă, a devenit populist. Dacă nu vorbește, nu are abilități, dacă vorbește, nu ne spune ce vrem să auzim. Din punctul meu de vedere, era seară, era preocupat, era poate obosit, că nu a stat ca noi pe canapea până la ora aia, deci o mie de motive să treacă mai departe. Plus că nu e genul, are cu totul alt stil, nu miștocăreala gen Grindeanu. Dacă are ce răspuns să dea, îl dă, dacă nu, nu-l dă. La cât sunt de urmărite toate gesturile și vorbele, orice ar fi spus putea fi interpretat oricum, așa că a ales să pară arogant, că lumea se duce la extremă, nu se oprește doar la seriozitate și respect pentru funcție. Suntem diferiți și e bine așa, dar deja ca popor se pare că vrem un personaj perfect pe orice funcție, cu tone de abilități.”

* „Aproape toți politicienii români sunt hoți!!!”, sunt doar câteva dintre comentariile românilor.