Premieră în armata ucraineană: robot înarmat, transportat pe teritoriul controlat de ruși cu o dronă maritimă

Ucraina ar fi folosit, pentru prima dată, o dronă maritimă pentru a transporta un robot terestru înarmat într-o misiune desfășurată într-o zonă controlată de Rusia, în sudul țării.

Conflictul din Ucraina a devenit un teren de testare pentru noi tipuri de tehnologii militare. După ce dronele aeriene și ambarcațiunile fără echipaj folosite pentru atacuri au devenit deja elemente obișnuite ale războiului, armatele rusă și ucraineană investesc tot mai mult și în vehicule terestre autonome, care pot fi folosite în misiuni în care trimiterea soldaților ar presupune riscuri mari, de la evacuarea răniților și transportul echipamentelor până la amplasarea minelor sau atacarea unor poziții inamice.

În acest context apare informaţia că Ucraina a folosit o dronă maritimă pentru a transporta un robot terestru dotat cu armament într-o misiune desfășurată într-o zonă controlată de Rusia, în sudul țării, potrivit militarilor ucraineni implicați în operațiune.

Dacă informația va fi confirmată, ar fi pentru prima dată când Kievul folosește o dronă marină pentru a lansa un vehicul terestru de luptă pe un teritoriu controlat de forțele ruse.

Imaginile publicate de specialiștii în drone din cadrul Brigăzii 123 de Apărare Teritorială arată un robot amplasat pe o platformă plutitoare care se apropie de mal. După ce ajunge la țărm, robotul coboară de pe drona maritimă și se deplasează pe uscat.

Drona se retrage apoi în apă, iar o altă cameră surprinde momentul în care robotul deschide focul asupra unei ținte aflate la distanță. Newsweek, care a preluat informaţia, a precizat că nu a putut verifica independent autenticitatea imaginilor.

„Acesta este un nou mod de a purta războiul”, a transmis Batalionul 1 de Sisteme Fără Pilot din cadrul Brigăzii 123 de Apărare Teritorială într-un mesaj publicat pe Telegram.

Poziţia strategică vizată de Ucraina: Fâșia Kinburn

Potrivit animaţiei prezentate în videoclipul brigăzii ucrainene, dronele ar fi fost lansate de pe teritoriul controlat de Kiev, de pe coasta sudică, către partea de nord a Fâșiei Kinburn, o zonă strategică aflată la capătul peninsulei cu același nume.

Fâșia Kinburn are aproximativ 10 kilometri lungime și se află la vărsarea râului Nipru, într-o zonă care oferă control asupra rutelor maritime către și dinspre portul ucrainean Nikolaev.

Aşadar, zona are o importanță militară ridicată, iar analiștii susțin că trupele ruse au folosit această poziție pentru a lansa atacuri de artilerie asupra teritoriilor ucrainene aflate de cealaltă parte a apei.

Rusia a ocupat Fâșia Kinburn la scurt timp după începutul invaziei din februarie 2022 și a menținut controlul asupra regiunii, în ciuda mai multor operațiuni ucrainene.

De partea cealaltă, la sfârșitul lunii iunie, forțele ucrainene susţineau că steagul Ucrainei a fost arborat pe Kinburn după o serie de operațiuni militare care ar fi obligat trupele ruse să își retragă unele poziții defensive. La scurt timp, marina ucraineană preciza că, deși unele unități ruse au fost împinse înapoi, Moscova nu s-a retras complet din zonă.

Cu toate acestea, un blogger militar rus cu o comunitate importantă de urmăritori a afirmat la începutul acestei luni că forțele ucrainene au afectat grav aprovizionarea trupelor ruse din Fâșia Kinburn, iar operațiunile Moscovei în această zonă au devenit „foarte dificile”.