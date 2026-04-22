Video Fenechiu: „În zona AUR, respectul față de Bolojan e destul de mare”. „Există puncte comune între PNL și AUR”, dar nu se pune problema unei alianțe

Dincolo de conflictele politice de la București, figura lui Ilie Bolojan reușește să atragă un respect neașteptat chiar și din partea opoziției. Senatorul liberal Daniel Fenechiu a dezvăluit, la Interviurile Adevărul, că liderii AUR manifestă o considerație reală față de stilul administrativ serios al premierului.

În cadrul interviului, Fenechiu l-a descris pe premierul Ilie Bolojan drept „un tip serios”, declarând că stilul său de lucru este unul responsabil și adaptat contextului dificil actual. De asemenea, conform lui Fenechiu, AUR îl respectă pe Ilie Bolojan.

„Se creează un anumit tip de afinități care se observă. Am văzut că în zona AUR respectul față de persoana lui Ilie Bolojan e destul de mare. Eu am avut și norocul să fiu în preajma lui Bolojan când au început discuțiile cu AUR că președinte al senatului, când a eliminat 200 de posturi. (...) Oamenii s-au prins că Bolojan e un tip serios”, a declarat senatorul liberal.

PNL și AUR: asemănări de discurs, dar fără alianță

Fenechiu a admis că există anumite puncte comune între PNL și AUR, însă a exclus varianta unei guvernări împreună.

„Eu nu spun că ar trebui făcut un guvern cu AUR”, a precizat acesta, adăugând că formațiunea condusă de George Simion a trecut printr-o schimbare de discurs în ultimii ani.

Potrivit senatorului, AUR avea inițial o poziție puternic eurosceptică, iar liderul partidului era suspectat de relații cu Rusia. În prezent însă, discursul formațiunii ar fi devenit mai nuanțat în plan internațional.

„Veți constata că AUR și-a constat extrem de mult discursul internațional. AUR la momentul când a început să fie relevant avea o poziție eurosceptică majoră (...) Acum, AUR a mizat pe relația cu Statele Unite, iar limbajul lor față de Uniunea Europeană a devenit mult mai nuanțat”, a explicat Fenechiu.

Tot în cadrul interviului, senatorul a mai lansat un avertisment neașteptat către Palatul Cotroceni, declarând că președintele Nicușor Dan va purta întreaga responsabilitate politică pentru acțiunile PSD dacă nu va acorda un sprijin total actualului premier.

Liberalul mai avertizează că orice demers de a dărâma Guvernul acum va avea costuri economice imediate, după ce primele semnale de pe bursă au arătat deja o înrăutățire a încrederii investitorilor în contextul scandalului politic.