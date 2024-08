Moment de sinceritate. George Simion recunoaște că a făcut bani din evaziune fiscală. „N-aș putea estima”

Liderul AUR a spus în emisiunea Denisei Rifai că a fost implicat în evaziune fiscală în perioada în care deținea propria afacere.

Invitat în cadrul emisiunii „În Opoziție”, moderată de Denise Rifai, liderul AUR, George Simion, a avut un moment de sinceritate, potrivit click.ro.

Întrebat dacă a fost implicat în evaziune fiscală în perioada în care deținea propria afacere, Simion a confirmat acest lucru, fără să își aducă aminte suma cu care a prejudiciat statul.

„N-aș putea estima. Știu că aveam o afacere care îmi aducea între 5.000 și 7.000 de euro, ca antreprenor, dar n-aș putea să vă spun cât am declarat și cât n-am declarat", a declarat George Simion.

Nu este pentru prima dată când George Simion recunoaște că a făcut avere fără să respecte legea. El a mai spus că o sursă importantă de venit erau petardele, nefiscalizate, pe care le vindea galeriilor de fotbal pe stadion. „Vindeam pe internet aceste haine si produse de ultrași și petardele mai degrabă de revelion și nu le fiscalizam pe toate”.

"Am vândut haine de brand din Marea Britanie și din Germania"

În primăvară, Simion a spus în cadrul unui interviu că a deținut o firmă care comercializa haine de brand din străinătate.

„Am avut carte de muncă, am avut o firmă ca antreprenor am făcut bani pentru ceea ce aveam nevoie eu la necesitățile mele personale, nu am cerut bani în stânga, în dreapta, m-am descurcat de la 15 ani, cum am putut. Societatea comercială pe care am avut-o, cu care am deschis un magazin în Calea Moșilor.

Am vândut haine de brand din Marea Britanie și din Germania, am făcut importuri, am făcut producție în România, am câștigat bani”, a povestit George Simion, în cadrul unui interviu cu Valeriu Nicolae, pe canalul de Youtube „Starea Natiei Oficial”.