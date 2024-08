Câţi români se lasă păcăliţi de aberaţiile lui Simion, Șoșoacă & co, care vor să scoată România din UE și s-o dea Rusiei?

La europarlamentare, AUR a luat 15% din voturile românilor, iar Șoșoacă 5%. Unu din cinci români cred aberaţiile emise de „suveraniști”. Articolul de faţă îşi propune să sublinieze aberaţiile din afirmaţiile suveraniștilor, poate vor înţelege şi ei ce opţiune greşită şi-au ales.

Se pune la cale o alianţă politică a suveraniștilor, conduşi de Simion-Șoșoacă-Cosmin Gușe. Ei se vor întâlni luni pentru a pune la punct constituirea alianţei. Șoșoacă zice că nu se va bate cu Simion în alegerile parlamentare, pentru că Simion se vrea premier, în timp ce ea, Șoșoacă, va fi preşedintele României. Șoșoacă a uitat ce i-a spus Simion în plenul parlamentului: „Te agresez sexual, scroafo”! Se va menţine acelaşi limbaj de la premier la preşedinte?

Opţiunea politică a partidului AUR

A fost clarificată de curând într-o conferinţă de presă a lui George Simion ţinută pe... Transfăgărășan.

Din 1989 până în prezent suntem o țară ocupată, o țară subjugată și o țară care nu este lăsată să aibă autostrăzi. O spun cu cea mai mare responsabilitate și nu voi ezita și în perioada acestei campanii, așa cum am făcut-o în cariera politică de patru ani pe care o am, să spun adevărul... Trebuie să ne scoatem din vocabular ideea asta că nu se poate! Trebuie să contestăm pe oricine ne interzice dreptul nostru de a exista suveran și în condiții de egalitate cu celelalte state ale lumii (...) Vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât”.

Să vedem cât de „ocupată” este România. Înţeleg în spatele vorbelor lui Simion că-l deranjează susținerea UE pentru statul de drept, că ar vea să conducă România ca un dictator, după exemplul lui Putin.

Altă dată, iată ce spunea Simion despre UE:

„Comisia Europeană este condusă de minți bolnave. Ei ne-au adus inflație, sărăcie, o pandemie inventată și pregătesc tot felul de nebunii, în timp ce noi, în România, avem nevoie de spitale, de drumuri, în timp ce jumate din Românie este îngropată în sărăcie. De la Comisia Europeană se vorbește despre identitate de gen, despre schimbări climatice, despre cum să inventeze noi pandemii și noi restricții care să ne afecteze drepturile și libertățile fundamentale”.

Ce să mai zici despre o minte care vede în felul acesta UE...

Adevărul este următorul:

-Romania a primit de la UE de la aderare până în prezent 66 de miliarde de euro, de trei ori mai mult decât a contribuit.

-Prin PNRR şi actualul exerciţiu financiar mai are de primit circa 80 de miliarde de euro. Primirea acestor bani este condiţionată de respectarea statului de drept şi sustenabilitatea bugetară. Ce înţelege Simion prin stat de drept nu este clar.

-PIB-ul României a crescut de la 40 de miliarde euro în 2000, la 123 miliarde euro în 2007, anul aderării la UE, iar în 2023 a fost de 321 miliarde euro, aproape triplu faţă de momentul aderării. Să-ţi triplezi PIB-ul în 15 ani e o performanţa uriaşă, care n-ar fi fost posibilă fără integrarea în UE.

-Despre veniturile românilor, obţinute în ţară şi în piaţa UE, stau mărturie sutele de mii de vile construite în jurul oraşelor, maşinile care circulă pe străzi şi şosele, concediile petrecute în ţară şi străinătate. Românii au trimis im ţară peste 60 de miliarde de euro în ultimii ani, vizibile şi în casele nou apărute în mediul rural. Îşi aduce aminte Simion cum arătau toaletele din spatele staţiilor PECO din timpul comunismului? Vrea să ne întoarcem acolo? Să se întoarcă el, românii nu vor.

-Investițiile uriaşe făcute în România de firme străine, vizibile prin miile de hale industriale de a lungul autostrăzilor și șoselelor, blocurile turn din orașe, locurile de muncă bine plătite oferite românilor.

-Construim acum autostrăzi în ritm alert, pe bani europeni. Vrea Simion să ne întoarcem la şoselele pline de gropi?

Ne-a sărăcit apartenenţa la UE, sau am crescut enorm la investiţii şi veniturile populaţiei?

Despre promisiunea lui Simion că va da case de 34.000 de euro românilor s-a amuzat tot internetul. Săptămâni întregi a fost plin de glume şi meme-uri pe această poveste irealizabilă. De unde bani, din conturile partidului?

Suveraniștii vor să ne întoarcem la perioada în care totul era de stat, conduşi de dictatori gen Simion sau Șoșoacă. Cu laptele şi făină pe cartele. Cu cozi interminabile la benzină, fără dreptul de a călători în străinătate. Nu cred că susţinătorii suveraniștilor vor aşa ceva, în schimb cred toate gogoşile emise şi promise de ei, fără să arate şi sursele. Sper ca cei cu mintea întreaga să-i întrebe: de unde veţi lua bani pentru toate aceste promisiuni?

Ieşirea din UE şi subordonarea ţării Rusiei

Suveraniștii conduşi de Simion şi Șoșoacă nu încetează să critice UE că ajută Ucraina să nu ajungă sub ocupaţie rusească. Cel puţin Șoșoacă s-a dus mereu la ambasada Rusiei să-şi arate susţinerea pentru invazia Rusiei. Că Rusia va ocupa apoi Republica Moldova şi Ţările Baltice, mai ales dacă va fi reales Trump preşedinte, nu contează în minţile lor. Putin nu a ascuns la începutul invaziei că scopul său final este reconstrirea URSS. Că nu i-au mers planurile aşa cum credea, altă poveste. Deocamdată, dar dacă Trump retrage America din NATO şi acordă protecţie doar ţărilor care plătesc taxa se protecţie, se schimbă povestea. Simion se vede un Lukașenko în România, care taie şi spânzură indiferent de soarta românilor. Vor asta votanţii suveraniștilor?

România beneficiază de umbrelă NATO, fără de care n-ar fi rezistat tentaţiei Rusiei de a o ocupa. Vor suveraniștii să renunţăm și la NATO, să ne apărăm cu ce nu avem de setea imperială a lui Putin?

Nu cred că actualii susţinători ai suveraniștilor vor ce-am scris în articol că le propune alianța suveraniștilor. Mai degrabă să facă efortul de a înţelege încotro ne duc ambiţiile dictatoriale ale lui Simion şi compania.