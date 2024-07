George Simion, dat afară cu forța din cartierul în care locuiește primarul Iașiului, Chirica: „Luați mâna de pe mine, deveniți violenți” VIDEO

Ajuns într-un cartier al Iașiului, să vadă unde și-a luat teren și casă primarul Mihai Chirica, prezidențiabilul George Siomion a fost scos cu forța de acolo de vecinii edilului.

George Simion a aflat că primarul locuiește pe o stradă privată, așa că a mers acolo să vadă despre ce este vorba. Când l-au văzut, localnicii l-au poftit afară de pe domeniul lor, iar unul dintre ei l-a luat de braț pentru a-l scoate din cartier.

„Luați mâna de pe mine, deveniți violenți. V-a trimis domnul Chirica să puneți mâna pe mine”, a răspuns George Simion,

„Ieși mă de-aici”, i-a răspuns bărbatul care îl împingea dincolo de barierele cartierului.

Mihai Chirica: „Este un mare trădător al intereselor românilor de peste tot”

Primarul Iașiului a recționat pe pagina sa de Facebook la clipul postat de Simion și a precizat că vecinii săi „i-au dat o lecție pe care ar trebui să o țină minte”.

„Am privit acele filmări și regăsesc imaginea unui cetățean care a reușit să stârnească ura unor oameni care nu fac politică, oameni care muncesc, care își văd de familie. Nu am spus nimic despre acest individ, dar cred că a venit timpul. Este un mare trădător al intereselor românilor de peste tot, a făcut tot posibilul să fie alungat din Moldova, am fost cu el acolo și a făcut tot ce putea sa fie declarat persoană indezirabilă!

Mă bucur că vecinii mei, care trăiesc decent, i-au dat o lecție pe care ar trebui să o țină minte. Îmi este rușine, îmi pare rău și îmi cer iertare de la toți cei cărora le-am cerut încredere și sprijin pentru mișcarea romanescă Acțiunea 2012! Îmi este deosebit de rău să mă gândesc că am făcut cu acest individ strategii românești de țară in sediul Basarabia e România de lângă Ministerul român al sănătății!

Îmi este groază să mă gândesc câți români a înșelat în țară și în diaspora și mă angajez să repar acestea”, a spus Chirica.

George Simion a afirmat duminică seara, în exclusivitate la Digi24, că exclude posibilitatea să nu ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Președintele AUR, spune că dacă totuși s-ar întâmpla acest lucru, el nu va susține pe niciunul dintre candidații Ciucă, Ciolacu sau Geoană, „care sunt palierul globalist”.

„Nu vor beneficia de susținerea mea, după cum exclud total o alianță cu PSD”, a spus Simion.