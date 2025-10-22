search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
Ministrului Apărării, după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: „Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăznește să vorbească despre trădare"

Publicat:

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat după ce Călin Georgescu a denunțat ca „rușinoasă” organizarea mobilizării rezerviștilor și i-a cerut demisia.

Ionuț Moșteanu a reacționat după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia FOTO Arhivă
Ionuț Moșteanu a reacționat după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia FOTO Arhivă

„Aud astăzi că un om trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale, pentru propaganda fascistă în spațiul public, îmi cere demisia. Mie și comandanților militari. Este același om care spunea ca “șansa României este înțelepciunea rusească” și că scutul antirachetă de la Deveselu este o rușine a diplomației. Un individ care se crede mare lider dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav. Omul care laudă un dictator responsabil pentru zeci de mii de morți cere acum „onoare” de la Armata României. Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăznește să vorbească despre trădare”, a scris Ionuț Moșteanu pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Apărării a mai transmis că „România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului” ci de o „armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune.”

„Patriotismul nu înseamnă să ridici ode unui om care conduce un război crud și nedrept, ci să vrei o Românie puternică, sigură, respectată în NATO și în Uniunea Europeană. Oricât și-ar dori unii să fim izolați și singuri, noi alegem să fim parte dintr-o lume liberă. Îi supără investițiile în industria de apărare si noile legi menite să promoveze armata în rândul tinerilor”, a mai scris ministrul.

El a adăugat: „România merge înainte cu aliații ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei.”

Reacția vine după ce Călin Georgescu a declarat marți dimineață, în fața sediului Judecătoriei Sectorului 1, unde se prezentase pentru a afla dacă magistrații vor menține măsura controlului judiciar în cazul său, că ministrul Apărării Naționale trebuie să-și dea demisia.

„Umilirea la mobilizarea rezerviștilor. Vedeți, președintele american Donald Trump a repetat obsesiv că pacea se face doar prin forță. Adică, nu putem avea pace dacă nu ești puternic. Eu completez cu eleganță că este și respectul pe care îl impui. Cert este un lucru, că l-am văzut și eu și l-ați văzut și dumneavoastră, circul și penibilitatea mobilizării rezerviștilor din România. Este o rușine! Numai că a văzut asta și partenerul nostru strategic SUA, au văzut și dușmanii, neputința noastră într-o organizare militară la nivel național.

De aceea, consider că ministrul Apărării Naționale, cât și toți comandanții militari ai acestei acțiuni trebuie demiși imediat, iar justiția să clarifice acest act pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetența are efecte strategice negative”, a afirmat Georgescu, citat de Realitatea.

Haos la mobilizare

Reprezentanții Armatei au recunoscut, săptămâna trecută, că au existat probleme în mobilizarea rezerviștilor, în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-25, destinat verificării pregătirii unităților și colaborării între militarii activi și cei în rezervă.

Zeci de rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov au făcut cozi la unităţile Ministerul Apărării Naționale (MApN) pentru instrucție, în cadrul unui exercițiu de verificare a stării de pregătire a celor care au făcut armata.

Călin Georgescu, trimis în judecată

Pe 2 iulie, procurorii l-au trimis pentru prima dată în judecată pentru promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război și pentru propagandă legionară, făcând referire la Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu.

Călin Georgescu este judecat și într-un al doilea dosar, deschis după descoperirea unor arme și explozibili folosite de rețeaua lui Horațiu Potra. Potrivit anchetatorilor, planul urmărea infiltrarea în protestele de după anularea alegerilor și crearea de haos pentru „răsturnarea ordinii constituționale”.

Pe 16 septembrie 2025, Georgescu a fost trimis în judecată și pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

