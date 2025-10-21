Un fost judecător al CRR crede că pensia sa „de doar 10.000 de euro” nu este prea mare: „ce atâta tam-tam”

Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a stârnit reacții puternice în mediul online, după ce a declarat că pensia sa de 10.000 de euro nu este foarte mare.

„Cu 41 de ani de cotizație, pensia mea este puțin spre 10.000 de euro. La un salariu de 60.000 de lei, adică 12.000 de euro. Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam. Nu juriștii fac legea, parlamentarii fac legea. Dacă vrem să reparăm ceva, să se facă la lumină, nu pe la spate. Se tot dau exemple de judecători sau procurori care au nu știu ce pensie. Dar astea sunt exemple singulare. Că ies la pensie la 45 de ani. Păi orice polițist poate ieși la pensie la 45 de ani. Și el mănâncă pensie timp de 30 de ani. Un magistrat poate nu prinde vârsta de pensionare”, a declarat Petre Lăzăroiu la B1 TV.

Fostul judecător CCR a susținut, de asemenea, că magistrații au restricții multe în timpul exercitării profesiei, motiv pentru care merită salarii și pensii astronomice.

„Un judecător, un procuror nu are voie la nicio activitate lucrativă. Nu are voie în firme, nu are voie să conducă firme. Nu au voie să deschidă o asociație. Sunt interdicții scrise direct în Constituție. Un medic poate lucra în trei spitale și poate câștiga de 10 ori cât un judecător. Să fim corecți”, a mai spus Petre Lăzăroiu.

Afirmațiile sale au stârnit reacții puternice pe rețelele de socializare, inclusiv din partea analistului politic Cristian Preda.

„Ce anume v-a împovărat mai mult, în cei 41 de ani de carieră, dintre care 10 în comunism și restul – în democrație?, l-am întrebat. N-a zis nimic despre ultimii 10 ani ai ceaușismului, ci despre perioada recentă: nu am putut să îmi fac o firmă, a răspuns Lăzăroiu”, a scris Cristian Preda pe pagina sa de Facebook.

Afirmațiile controversate vin în contextul în care judecătorii de la Curtea Constituțională au decis, luni, că legea care trebuia să schimbe pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională. Concret, după ce au amânat de două ori hotărârea, luni, 20 octombrie, au anunțat că reforma pensiilor magistraților încalcă regulile fundamentale ale statului.