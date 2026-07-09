O nouă salină poate fi construită la Praid în aproximativ un an și jumătate. Fostul ministru al Energiei: „Atât mi-au spus specialiștii”

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, 9 iulie, la „Interviurile Adevărul” că, din punct de vedere tehnic, construirea unei noi saline la Praid ar dura aproximativ un an și jumătate, potrivit studiului de fezabilitate și expertizelor pe care le-a consultat.

„Atât mi-au spus specialiștii, pe baza studiului de fezabilitate, că durează. Trebuie să se ocupe serios de acest proiect atât Ministerul Economiei, cât și Salrom.

Dacă mai găsesc niște ONG-uri niște «moluște» pe acolo care blochează avizul de mediu, o să mai dureze vreo 10 ani. Din punct de vedere tehnic, să sapi o nouă salină la Praid, similară ca dimensiuni și importanță cu cea inundată, durează un an și jumătate, potrivit expertizelor pe care le-am văzut.”

Bogdan Ivan mai spune că moțiunea de cenzură este un mecanism normal într-o democrație.

„În orice democrație, este normal ca, în clipa în care se creează o majoritate parlamentară care spune: «Stop, nu mai vrem un guvern», să depună o moțiune de cenzură, iar dacă aceasta întrunește un număr suficient de voturi, să fie adoptată. În secunda doi, în orice democrație, un guvern care a fost demis prin moțiune de cenzură, iar premierul și-a depus mandatul.”

Întregul interviu cu deputatul PSD Bogdan Ivan poate fi urmărit mai jos: