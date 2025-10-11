Ministrul Energiei promite sancțiuni după ce Charlie Ottley a rămas trei zile fără curent: „Nu e normal să fii tratat cu aroganță de operatori”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că cineva din cadrul companiei Electrica va fi tras la răspundere pentru modul în care a fost gestionată situația jurnalistului britanic Charlie Ottley, rămas fără curent electric timp de trei zile în zona Bran.

Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia și Flavours of Romania, a reclamat public incidentul, afirmând că, în alte țări, o astfel de situație ar fi fost sancționată sever.

„Nu e normal să stai trei zile fără curent și mai ales să ai parte de o atitudine sfidătoare din partea operatorului. Am vorbit cu cei de la Electrica, iar cineva va fi responsabil pentru felul în care i s-a răspuns lui Charlie”, a spus Bogdan Ivan, într-un interviu acordat postului Prima TV.

Ministrul a explicat că problemele au fost cauzate de condițiile meteo extreme, care au afectat peste 20.000 de locuințe, dar că 99% dintre acestea au fost reconectate în decurs de două zile. Totuși, el a subliniat că modul în care unii operatori tratează clienții este inadmisibil, cerând cetățenilor să reclame astfel de cazuri la Ministerul Energiei și la ANRE.

Charlie Ottley a povestit pe rețelele sociale că întreg satul a rămas fără curent și că a pierdut un congelator plin cu alimente. „Nu este vorba despre noi, ci despre bătrânii din sat care tremură în casele lor fără încălzire. De ce nu se taie crengile din apropierea cablurilor din timp, în loc să se aștepte o nouă pană de curent?”, a scris jurnalistul.

Bogdan Ivan a recunoscut că, deși în sistem există angajați neglijenți, „mii de oameni au muncit zi și noapte, în ploaie și frig, pentru a remedia avariile”, și a cerut responsabilitate din partea tuturor companiilor energetice.