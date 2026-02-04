Ministrul Energiei, chemat la „Ora Guvernului” în Parlament pe fondul crizei apei potabile din Argeș

USR solicită audierea ministrului Energiei, Bogdan Ivan (PSD), în Parlament, la „Ora Guvernului”, pe fondul crizei prelungite a apei potabile din județul Argeș. Demersul vizează situația gravă din municipiul Curtea de Argeș și localitățile limitrofe, unde mii de oameni se confruntă de aproximativ trei luni cu lipsa apei de băut.

Potrivit unui comunicat transmis de USR, formațiunea îl cheamă pe ministru să ofere explicații clare despre măsurile concrete luate de Ministerul Energiei și de Hidroelectrica pentru rezolvarea situației generate în zona barajului Vidraru.

„USR îl cheamă în Parlament, la «Ora Guvernului», pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în contextul crizei apei potabile din județul Argeș. Miile de locuitori din Municipiul Curtea de Argeș și localitățile limitrofe se confruntă cu o situație extrem de dificilă de trei luni de zile și au nevoie să cunoască măsurile concrete pe care le iau, pentru rezolvarea situației, Ministerul Energiei și Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru”, se arată în comunicatul USR.

Explicații cerute de la Hidroelectrica și Ministerul Energiei

USR subliniază că oamenii afectați au nevoie de informații clare despre ce soluții există și care este termenul în care situația ar putea reveni la normal. Liderul deputaților USR, Diana Stoica, afirmă că lipsa de comunicare și de rezultate este inacceptabilă.

„Ce nu știm și vrem să aflăm este ce măsuri ia Hidroelectrica, companie din subordinea Ministerului Energiei, pentru a preîntâmpina apariția unor situații precum cea de la barajul Vidraru și care sunt acțiunile întreprinse pentru rezolvarea problemelor. Asta vrem să aflăm de la ministrul Bogdan Ivan, să vedem ce soluții sunt, pentru că este inacceptabil ca zeci de mii de oameni să fie nevoiți, de trei luni, să care apă de băut cu bidoane și sticle și nimeni să nu le spună care e orizontul de timp în care lucrurile vor reveni la normal”, declară Diana Stoica.

Audierea, programată pe 9 februarie

Solicitarea a fost depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaților, iar audierea ministrului Energiei este programată pentru luni, 9 februarie, în cadrul sesiunii „Ora Guvernului”.

USR reamintește că Hidroelectrica, companie aflată în subordinea Ministerului Energiei, este administratorul barajului Vidraru și responsabilă de lucrările de modernizare ale acestuia. În același timp, tratarea apei potabile este realizată de Aquaterm SA, operator aflat în subordinea Consiliului Local Curtea de Argeș.