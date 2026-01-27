search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
Acțiunile Hidroelectrica au atins un nou nivel istoric, de peste 138 de lei

Valoarea unei acțiuni Hidroelectrica a atins un nou maxim istoric -138,40 de lei, reprezentând cel mai ridicat nivel de la listarea societății la Bursa de Valori București (BVB) din data de 12 iulie 2023. La aceasta cotație de preț, capitalizarea Hidroelectrica ajunge la 62,3 miliarde lei.

Sediul Hidroelectrica
Acțiunile Hidroelectrica au atins un nou nivel istoric, de peste 138 de lei. Foto Inquam Photos

În perioada 1 septembrie 2025 – 27 ianuarie 2026, acțiunea Hidroelectrica a înregistrat o apreciere de aproximativ 14%, evoluție care reflectă interesul constant și în creștere al investitorilor față de strategia de investiții și dezvoltare a companiei, stabilitatea financiară și perspectivele favorabile pe termen mediu și lung.

„Le mulțumesc investitorilor pentru încrederea acordată Hidroelectrica și pentru susținerea constantă a direcției strategice pe care compania o urmează. Evoluția pozitivă a acțiunii reflectă atât performanța Hidroelectrica, cât și încrederea pieței în planul investiții și dezvoltare propus. De la preluarea mandatului de CEO, în septembrie 2025, valoarea acțiunii Hidroelectrica s-a apreciat semnificativ, confirmând că deciziile asumate, proiectele strategice demarate și angajamentul pentru o guvernanță responsabilă și transparentă creează valoare tangibilă atât pentru acționari, cât și pentru sistemul energetic național”, a declarat Bogdan Badea, Președintele directoratului Hidroelectrica.

Această evoluție a cotației bursiere este susținută de aprobarea unor demersuri strategice importante în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 ianuarie 2026. Printre acestea se numără decizia de înființare de către SPEEH Hidroelectrica S.A., împreună cu EDF Power Solutions International, a unei societăți mixte, sub forma unei asocieri în participație (Joint Venture Company), cu participare egală, de 50% pentru fiecare parte. Totodată, a fost aprobat Acordul Acționarilor care urmează a fi încheiat între cele două companii, document ce va reglementa modul de funcționare și guvernanță al societății mixte, constituită în vederea dezvoltării proiectului Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj Tarnița, un obiectiv strategic de importanță majoră pentru sistemul energetic național.

În cadrul aceleiași ședințe, au fost aprobate și achiziții de servicii avocațiale de consultanță juridică, atât în legătură cu procesul de majorare a capitalului social al SPEEH Hidroelectrica S.A., cât și în contextul obiectivului companiei de achiziționare, la punerea în funcțiune, a centralei CHEAP Frasin–Pângărați, cu o putere instalată de 300 MW, proiect ce urmează a fi dezvoltat și construit de Hidro Blue Energy SRL.

Astfel, în intervalul menționat (1 septembrie 2025 – 27 ianuarie 2026), capitalizarea bursieră a companiei a crescut cu aproximativ 14%, de la 54,7 miliarde lei la 62,3 miliarde lei, poziționând Hidroelectrica ca a doua cea mai mare companie românească din punct de vedere al capitalizării bursiere.

