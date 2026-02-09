Ministrul Bogdan Ivan, adus în Parlament pentru a explica criza apei din Argeș

Grupul parlamentar USR l-a chemat pe ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, în plenul Parlamentului, la „Ora Guvernului”, pentru a oferi explicații privind criza apei potabile din județul Argeș, unde mii de locuitori se confruntă de peste trei luni cu lipsa apei de băut.

Biroul Permanent al camerei Deputaților a votat solicitarea USR, ca ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, să participe luni, 9 februarie, la ora 16,00, la dezbaterile politice organizate la Ora Guvernului.

„Pentru prima dată după 60 ani, lacul de acumulare Vidraru a fost golit ca urmare a procesului de întreţinere şi modernizare a amenajării hidroenergetice Vidraru, lucrări de o importanţă naţională. Constatăm însă că, deşi era deja cunoscut de aproximativ 10 ani că aceste lucrări sunt necesare şi urmează să fie efectuate, de mai bine de 3 luni de zile zeci de mii de locuitori din municipiul Curtea de Argeş şi din localităţile limitrofe se confruntă cu o criză a lipsei de apă potabilă”, transmite USR.

Membrii formațiunii politice cer explicații cu privire la planul de măsuri şi acţiuni concrete pe care Ministerul Energiei, împreună cu Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru, le-au luat pentru a preîntâmpina apariţia unei astfel de situaţii.

De asemenea, ministrului i se cer explicații privind acţiunile întreprinse în prezent pentru a soluţionarea lipsei apei potabile în municipiul Curtea de Argeș și în localitățile limitrofe.

Lacul Vidraru, golit controlat timp de o lună

Autoritățile au golit controlat lacul de acumulare Vidraru, operațiune desfășurată în perioada 10 decembrie 2025 și 9 ianuarie 2026. Primăria Curtea de Argeș anunța atunci că operațiunea este necesară pentru lucrările de retehnologizare ale barajului și nu reprezintă un risc pentru populație.

Alina Gorghiu, șefa PNL Argeș, a anunțat la finalul lunii ianuarie că premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor implicate un termen clar pentru finalizarea analizei și remedierea situației din Curtea de Argeș, în condițiile în care o bacterie periculoasă a fost descoperită în apa curentă din Curtea de Argeș.

Sunt afectați aproximativ 50.000 de oameni din județul Argeș, potrivit acesteia.