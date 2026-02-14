Ministrul Apărării, Radu Miruţă, după criticile privind achiziţiile militare: „Uitaţi-vă la date, nu la propagandă”

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a respins criticile privind achiziţiile militare realizate prin Programul SAFE, afirmând că România nu este un simplu spectator în faţa schimbărilor globale, ci un actor activ în modernizarea forţelor armate.

„Am apucat să citesc, în dimineaţa aceasta, câteva comentarii: că suntem «sclavii Franţei», sau ai Germaniei, că luăm «vechituri» pentru armată… Oameni buni, realitatea – bazată pe date şi fapte – este cu totul alta. Uitati-vă la date, nu la propaganda deranjată groaznic ca ne mişcăm. După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie. Miliarde de euro pentru producţie în România”, a scris ministrul, sâmbătă, pe Facebook.

Potrivit ministrului, proiectele sunt gândite temeinic, astfel încât o parte importantă din producţie să fie realizată în România, prin aducerea de roboţi şi linii moderne de fabricaţie în industria naţională de apărare.

„E despre România, nu mai este despre firme ale politicienilor învăţate la combinaţii. Asta înseamnă locuri de muncă, tehnologie adusă acasă şi mai multă securitate pentru România. Lumea se schimbă rapid, iar România, alături de partenerii europeni, trebuie să fie pregătită pentru această schimbare. Mai mult decât atât, România nu este un spectator, ci parte activă din această transformare”, a mai transmis Miruţă.

Ministrul a subliniat că „depinde de noi cum ne aşezăm la masa deciziilor şi cum ne apărăm interesele. Nu este vorba despre conspiraţii, ci despre seriozitate, profesionalism şi capacitatea noastră de a negocia şi construi parteneriate solide”.

În 26 ianuarie, Radu Miruţă anunţa că în cadrul Programului SAFE sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN, în valoare totală de 9,53 miliarde de euro. Din acestea, 10 sunt achiziţii în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziţii individuale ale României.

Printre echipamentele vizate se numără rachete Mistral, elicoptere H225 şi trei sisteme de apărare antiaeriană.