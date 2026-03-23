România ar putea trimite militari pentru deminare în Ormuz. Ministrul Apărării: „Am căpătat ceva experiență”

România ar putea contribui cu militari la operațiuni de deblocare și deminare în zona Strâmtorii Ormuz, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță, subliniind că decizia finală nu a fost încă luată și depinde de coordonarea cu ceilalți aliați.

„Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte țări, să sprijine o astfel de situație. Președintele României a anunțat asta. Analizăm, în funcție și de disponibilitatea celorlalți parteneri, care este necesarul, raportat la disponibilitatea noastră. Am căpătat ceva experiență cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani. Putem participa cu ofițeri de stat major, eventual cu schimb de informații care pot ajuta la astfel de situații, inclusiv cu personal care a căpătat experiență în ultimii ani pe zona de deminare. Dar este o chestiune în discuție, în funcție și de disponibilitatea celorlalți parteneri. Vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menținem această disponibilitate”, a declarat Radu Miruță.

Angajamentul României pentru libertatea navigației

România a decis să se alăture declarației comune inițiate de Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia, privind asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut vineri, 20 martie, de președintele Nicușor Dan.

Prin această decizie, România își reafirmă angajamentul față de securitatea maritimă și colaborarea cu partenerii internaționali în regiuni strategice de navigație.