Ministrul Apărării spune că România se va implica „când va fi momentul” pentru reluarea traficului în Strâmtoarea Ormuz

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat miercuri că singurul lucru care s-a decis cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu şi eliberarea Strâmtorii Ormuz este că un număr de ţări, printre care şi România, au ridicat mâna şi au spus că se vor implica, atunci când va fi momentul.

„România nu este sub nicio formă parte în conflictul de acolo. Mai multe ţări au decis să analizeze care este modul prin care pot contribui la reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, pentru că întreruperea traficului influenţează economic tot ce se întâmplă în restul lumii. România a decis să fie între aceste ţări. Nu s-a stabilit, între aceste ţări, fiecare ce va face, cum nu s-a stabilit nici care este planul pentru ca acest lucru să se întâmple. Singurul lucru care s-a decis este că un număr de ţări, printre care şi România, au ridicat mâna şi au spus da, o să mă implic şi eu când va fi momentul, pentru a se relua traficul acolo. Aceste ţări urmează să se întrunească cel mai probabil, să analizeze care sunt nevoile, să vadă fiecare ţară cum poate acoperi din aceste nevoi”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruţă, la Digi24.

El a precizat că singura informaţie certă este anunţul preşedintelui Nicuşor Dan, că „România nu stă deoparte şi se implică alături de alte ţări, iar cum va arăta, pe foaie, această implicare, urmează să se întâmple”.

Despre afirmaţia sa că e posibil ca militaţi români să ajungă în Strâmtoarea Ormuz, ministrul Apărării a răspuns: ”Nu, eu, într-o declaraţie, am spus că printre lucrurile pe care România le poate face, se numără şi scafandri care sunt militari, dar, dacă va fi nevoie de aceşti scafandri, nu este o decizie luată”.

Despre trimiterea de nave de deminare în zonă, ministrul a menţionat că noi avem nave de deminare, dar există o preocupare şi în Marea Neagră, să asigurăm această cale liberă, cel puţin în apele teritoriale şi în zona economică exclusivă.

„Noi avem responsabilitate şi în Marea Neagră, care rămâne totuşi o prioritate pentru Forţele Navale Române”, a completat el, arătând că nu au nicio solicitare în acest sens.

„Eu am pus pe masă care sunt atributele pe care Armata Română, teoretic, într-o anumită ipoteză, le-ar putea pune la masă, ca o contribuţie”, a subliniat Radu Miruţă.

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară, 24 martie, că România ar putea participa la misiuni de deminare în vederea deblocării Strâmtorii Ormuz, dar numai după ce se va ajunge la un armistiţiu în Orientul Mijlociu.

România a decis să se alăture declarației comune inițiate de Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia, privind asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut vineri, 20 martie, de președintele Nicușor Dan.

Prin această decizie, România își reafirmă angajamentul față de securitatea maritimă și colaborarea cu partenerii internaționali în regiuni strategice de navigație.