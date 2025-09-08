Mihai Fifor, despre protestul profesorilor: „Au ieșit în stradă nu pentru privilegii, ci pentru a apăra școala românească și demnitatea profesiei”

Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat dur guvernul condus de Ilie Bolojan și pe ministrul Daniel David că au adus educația „în genunchi” și că promovează o „falsă reformă”, în contexul protestelor profesorilor în prima zi a noului an şcolar.

Președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a transmis luni, 8 septembrie, un mesaj tranșant în contextul protestului cadrelor didactice. Acesta afirmă că situația actuală din educație reprezintă „fotografia neputinței premierului Ilie Bolojan și a ministrului său, Daniel David, de a pricepe ceva din realitățile României”.

„Prima zi de școală din acest an nu aduce emoția firească a începutului de drum, ci imaginea dezastrului total din educație. În loc de festivități și bucurie, avem proteste, profesori umiliți și părinți disperați”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.

Deputatul atrage atenția că „niciodată, în ultimele decenii, dascălii nu au fost mai loviți, mai batjocoriți și mai puși în genunchi de un Guvern care pretinde că face «reforme»”. În opinia sa, aceste reforme nu înseamnă școli moderne, salarii decente sau sprijin pentru elevi, ci „tăieri, comasări, norme mai mari și clase supraaglomerate”.

„Azi, în prima zi de școală, peste 10.000 de profesori – după estimările oficiale, iar sindicatele vorbesc chiar de 30.000 – au umplut străzile Bucureștiului, de la Piața Victoriei până la Cotroceni. Au ieșit în stradă nu pentru privilegii, ci pentru a apăra școala românească și demnitatea profesiei”, a mai scris deputatul, subliniind faptul că „imaginea zilei este cea a unui sistem educațional umilit, îngenuncheat, atacat brutal în numele unei false reforme. Și aceasta va rămâne amprenta Bolojan–David pe învățământul românesc”.

În încheiere, Mihai Fifor s-a declarat solidar cu profesorii: „Iar eu, ca dascăl și ca părinte, susțin fără rezerve demersul colegilor mei. Pentru că lupta lor este, de fapt, lupta pentru viitorul copiilor noștri”.