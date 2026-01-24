Mesaje de Ziua Unirii Principatelor. Grindeanu: „Este o lecție pe care nu trebuie să o uităm”. Ce a transmis premierul

Ziua de 24 ianuarie, care marchează Unirea Principatelor Române din 1859, a fost prilej pentru oficiali să sublinieze importanța acestui moment istoric și să reamintească rolul unității, respectului pentru lege și al responsabilității în construcția statului român modern.

Președinta Curții Constituționale, Elena Simina Tănăsescu, a subliniat, sâmbătă, că Unirea Principatelor Române realizată în 1859 de domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost „începutul construcției statului român modern și expresia maturității unei națiuni”.

Într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Unirii, oficialul CCR a amintit că această realizare istorică nu aparține doar trecutului, ci continuă să definească prezentul și să ne cheme la continuitate.

„Actul unirii a însemnat și începutul ordinii statale bazate pe drept. Comisia de la Focșani, una dintre instituțiile centrale create cu prilejul Micii Uniri, a avut rolul de a armoniza legislația și instituțiile celor două Principate, fiind precursoarea jurisdicțiilor care, mai târziu, aveau să realizeze controlul constituționalității legilor în România. Totodată, lucrările acestei Comisii au constituit punctul de plecare pentru unul dintre proiectele propuse la adoptarea Constituției din 1866”, a subliniat Elena Tănăsescu.

Președinta CCR a mai afirmat că 24 ianuarie rămâne „nu doar o zi a unității, ci și un simbol al desăvârșirii statului român, construit sub semnul legii, al rigorii și al răspunderii”.

„Semnificația acestui act fondator rămâne puternică și astăzi, prin păstrarea vie a conștiinței începuturilor noastre și transmiterea mai departe a sensului profund al unității, respectului pentru lege și îndatoririlor față de viitor. Această zi ne reamintește că solidaritatea, curajul și viziunea comună pot transforma aspirațiile unui popor în realitate durabilă, așezând temeliile României moderne”, a adăugat Tănăsescu.

Sorin Grindeanu: Unirea, primul pas pentru reconstrucția României

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a apreciat că Ziua Unirii Principatelor Române marchează „primul pas istoric important pentru reconstrucția României”.

„Aniversăm astăzi 167 de ani de la prima Unire a Principatelor române: Moldova și Țara Românească. Este un moment istoric care a fost posibil datorită unității românilor și viziunii clasei politice de la acea vreme. Aceeași determinare și viziune clară au contribuit de atunci, în diverse momente istorice, la construcția României moderne, stat membru al Uniunii Europene și al NATO. Este o lecție pe care nu trebuie să o uităm, mai ales în această perioadă geo-politică complicată”, a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Radu Marinescu: Unitatea se construiește zi de zi

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat că unitatea nu este doar un fapt istoric, ci un efort continuu, construit prin respect, solidaritate și încredere în lege.

„Cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, adresez tuturor românilor cele mai sincere gânduri de respect și recunoștință pentru generațiile care au avut curajul, viziunea și responsabilitatea de a pune temelia statului român modern. Unirea din anul 1859 a reprezentat un proiect de voință națională, construit pe aspirația către dreptate, egalitate și respect pentru lege. A fost începutul unui drum care a consolidat instituțiile statului și a conturat valorile fundamentale pe care se sprijină și astăzi societatea românească”, a afirmat ministrul.

El a mai precizat că justiția joacă un rol esențial: „Statul de drept, independența sistemului judiciar și garantarea drepturilor și libertăților fundamentale reprezintă piloni ai unității naționale și ai încrederii cetățenilor în instituțiile publice. O justiție puternică și echitabilă este expresia maturității unei națiuni și a respectului pentru idealurile care au stat la baza Unirii”.

Mesajul premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a transmis că Unirea Țării Românești cu Moldova, realizată la 24 ianuarie 1859, a deschis drumul României moderne. „Ne exprimăm recunoștința față de cei care au avut viziunea și curajul de a face acest pas”, a spus el.

Bolojan a subliniat că Unirea a fost posibilă prin decizii asumate de lideri responsabili și prin contribuția unei generații de intelectuali formați în marile universități europene, conectați la ideile liberalismului și ale statului de drept. „Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a marcat începutul construirii statului român modern. Într-un interval scurt, au fost puse bazele administrației publice, ale sistemului de educație, ale justiției moderne și ale unui stat fiscal unitar. Reformele au fost ambițioase și au urmărit crearea unui stat funcțional”, a transmis Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

„Privind către anul 1859, înțelegem că reformele sunt necesare și că ele trebuie susținute de responsabilitate, transparență și respect pentru reguli. Aceasta este și responsabilitatea noastră astăzi. România are nevoie de un stat care funcționează, își respectă cetățenii și folosește responsabil resursele disponibile, bazat pe instituții credibile și eficiente. La mulți ani, România! La mulți ani românilor de pretutindeni!”, a încheiat Ilie Bolojan.