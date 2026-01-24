Video Marș de Ziua Unirii la Iași. AUR susține că a adunat peste 2.000 de persoane. Petrișor Peiu: „A început un drum care nu s-a sfârșit încă”

Ziua Unirii Principatelor Române a fost marcată sâmbătă, la Iași, printr-un marș la care au participat peste 2.000 de persoane, potrivit organizatorilor. Evenimentul a fost organizat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și a avut loc în contextul manifestărilor dedicate momentului din 1859, considerat începutul construcției statului român modern sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.

În cadrul manifestației, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a vorbit despre semnificația istorică a orașului Iași și despre importanța proiectului început în urmă cu peste 160 de ani.

„În fiecare an venim la Iași pe 24 ianuarie. Dar de ce venim la Iași? Pentru că aici a început totul. A început un drum care nu s-a sfârșit încă. Și este simbolic Iașul. Iașul rămâne până la urmă inima României. De-aia venim să cinstim acest loc sfânt în fața statuii voievodului Cuza”, a declarat Petrișor Peiu, potrivit Agerpres.

Acesta a amintit că Unirea Principatelor a fost posibilă într-un context internațional dificil și a fost rezultatul unor decizii politice strategice.

„La 1859 principatele erau silite de marile puteri să facă o Federație cu două Guverne, două Parlamente, doi domnitori separați și cu inteligență i-au păcălit și au început să construiască România. Cuza a fost ales domnitor și la Iași și la București. Dar ăsta a fost doar începutul”, a spus liderul senatorilor AUR.

„Adevăratul 24 ianuarie a fost trei ani mai târziu, 24 ianuarie 1862, când s-a deschis primul Parlament unit al României. Atunci a început România. Pentru că nu ne-am mulțumit cu ce au hotărât marile puteri și n-am făcut o Federație. Am făcut o singură țară atunci”, a mai afirmat Peiu.

„Este vremea să spunem Cuza, Măria ta, nu am terminat ce ai început. Avem încă de construit această țară unită și avem să recuperăm terenul pe care multe guverne l-au lăsat pierdut aici în Moldova. Ce a început Cuza atunci se va termina cu autostrăzi, cu căi ferate, cu fabrici, cu bani mulți care trebuie să vină și aici”.

Mircia Chelaru: „Cea mai mare forță a noastră este unitatea”

La marș a participat și senatorul AUR Mircia Chelaru, care a pus accent pe ideea de unitate națională și pe dimensiunea simbolică a prezenței la Iași. „Te salut popor român oriunde ai fi în această lume. Și voi toți sunteți România și voi toți sunteți poporul român și voi sunteți aici pentru a demonstra că cea mai mare forță a noastră este unitatea”, a declarat acesta.

Chelaru a spus că Iașiul este locul în care voința națională s-a exprimat decisiv în secolul al XIX-lea: „Suntem în orașul care a sfințit voința neamului nostru. Cuza a fost doar în vârful acestei voințe, pentru că poporul nostru are această vocație a unității”.

În încheiere, acesta a lansat un apel la păstrarea simbolurilor naționale în viața de zi cu zi: „Trebuie să fim în fiecare zi cu un 24 ianuarie în noi, cu 1 decembrie în noi, cu mintea dusă către cei care s-au pus jertfă pentru neamul nostru”.

Manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor continuă în cursul zilei de sâmbătă. Președintele Nicușor Dan urmează să se deplaseze la Iași, unde va lua parte la ceremonia organizată în Piața Unirii, alături de autoritățile locale și de participanții veniți să marcheze momentul istoric al Unirii Principatelor.

În dimineața zilei de 24 ianuarie, Nicușor Dan a fost prezent la Focșani, unde a participat la manifestările organizate în Piața Unirii. La sosirea sa, acesta a fost întâmpinat cu huiduieli din partea unei părți a celor prezenți.