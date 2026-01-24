search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Marș de Ziua Unirii la Iași. AUR susține că a adunat peste 2.000 de persoane. Petrișor Peiu: „A început un drum care nu s-a sfârșit încă”

0
0
Publicat:

Ziua Unirii Principatelor Române a fost marcată sâmbătă, la Iași, printr-un marș la care au participat peste 2.000 de persoane, potrivit organizatorilor. Evenimentul a fost organizat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și a avut loc în contextul manifestărilor dedicate momentului din 1859, considerat începutul construcției statului român modern sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.

Marșul Unirii de la Iași, organizat de AUR FOTO: Partidulaur.ro
Marșul Unirii de la Iași, organizat de AUR FOTO: Partidulaur.ro

În cadrul manifestației, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a vorbit despre semnificația istorică a orașului Iași și despre importanța proiectului început în urmă cu peste 160 de ani.

„În fiecare an venim la Iași pe 24 ianuarie. Dar de ce venim la Iași? Pentru că aici a început totul. A început un drum care nu s-a sfârșit încă. Și este simbolic Iașul. Iașul rămâne până la urmă inima României. De-aia venim să cinstim acest loc sfânt în fața statuii voievodului Cuza”, a declarat Petrișor Peiu, potrivit Agerpres.

Acesta a amintit că Unirea Principatelor a fost posibilă într-un context internațional dificil și a fost rezultatul unor decizii politice strategice.

La 1859 principatele erau silite de marile puteri să facă o Federație cu două Guverne, două Parlamente, doi domnitori separați și cu inteligență i-au păcălit și au început să construiască România. Cuza a fost ales domnitor și la Iași și la București. Dar ăsta a fost doar începutul”, a spus liderul senatorilor AUR.

Adevăratul 24 ianuarie a fost trei ani mai târziu, 24 ianuarie 1862, când s-a deschis primul Parlament unit al României. Atunci a început România. Pentru că nu ne-am mulțumit cu ce au hotărât marile puteri și n-am făcut o Federație. Am făcut o singură țară atunci”, a mai afirmat Peiu.

„Este vremea să spunem Cuza, Măria ta, nu am terminat ce ai început. Avem încă de construit această țară unită și avem să recuperăm terenul pe care multe guverne l-au lăsat pierdut aici în Moldova. Ce a început Cuza atunci se va termina cu autostrăzi, cu căi ferate, cu fabrici, cu bani mulți care trebuie să vină și aici”.

Mircia Chelaru: „Cea mai mare forță a noastră este unitatea”

La marș a participat și senatorul AUR Mircia Chelaru, care a pus accent pe ideea de unitate națională și pe dimensiunea simbolică a prezenței la Iași. „Te salut popor român oriunde ai fi în această lume. Și voi toți sunteți România și voi toți sunteți poporul român și voi sunteți aici pentru a demonstra că cea mai mare forță a noastră este unitatea”, a declarat acesta.

Chelaru a spus că Iașiul este locul în care voința națională s-a exprimat decisiv în secolul al XIX-lea: „Suntem în orașul care a sfințit voința neamului nostru. Cuza a fost doar în vârful acestei voințe, pentru că poporul nostru are această vocație a unității”.

În încheiere, acesta a lansat un apel la păstrarea simbolurilor naționale în viața de zi cu zi: „Trebuie să fim în fiecare zi cu un 24 ianuarie în noi, cu 1 decembrie în noi, cu mintea dusă către cei care s-au pus jertfă pentru neamul nostru”.

Manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor continuă în cursul zilei de sâmbătă. Președintele Nicușor Dan urmează să se deplaseze la Iași, unde va lua parte la ceremonia organizată în Piața Unirii, alături de autoritățile locale și de participanții veniți să marcheze momentul istoric al Unirii Principatelor.

În dimineața zilei de 24 ianuarie, Nicușor Dan a fost prezent la Focșani, unde a participat la manifestările organizate în Piața Unirii. La sosirea sa, acesta a fost întâmpinat cu huiduieli din partea unei părți a celor prezenți.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care pot primi 750 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
gandul.ro
image
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
mediafax.ro
image
Ce reacție a avut Ilie Năstase când a aflat că fiica sa a ajuns pe străzi și a cerut bani pentru adăpost și mâncare. Mesajul surprinzător din doar 6 cuvinte
fanatik.ro
image
Corupția din justiția comunistă, în rapoartele Securității. Portretul judecătorului care „se pretează la orice”
libertatea.ro
image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile
observatornews.ro
image
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crimă. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele
cancan.ro
image
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
prosport.ro
image
Cele mai căutate meserii în 2026, în contextul schimbărilor economice. Domeniile cu cerere mare
playtech.ro
image
Atacat subtil de Jose Mourinho, Cristi Chivu a venit cu o replică dură: „Atât prietenii, cât și dușmanii”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
digisport.ro
image
Schimbare radicală decisă la Bruxelles: internetul pe clasic va fi oprit. Cei care nu se vor adapta noilor tehnologii riscă să rămână offline
stiripesurse.ro
image
A fost deschis un dosar in rem în urma crimei din Timiș. Surse: Tatăl lui Mario ar plănui răzbunarea fiului său
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total față de acum 20 de ani, după ce s-a lăsat pe mâna esteticianului și merge la sală. Nu degeaba are iubit cu 20 de ani mai mic
romaniatv.net
image
Dorian Popa a plâns în fața magistraților, în timp ce se judeca apelul în dosarul în care este acuzat de conducere sub influența substanțelor interzise. Ce s-a întâmplat în sala de judecată
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
vedete fit colaj jpg
Cultul corpului perfect la peste 45 de ani. Ce-au testat divele pe propria piele, ca să arate atât de bine
okmagazine.ro
Papansi cu dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1098286757 jpg
Papanaşi cu dulceaţă de fructe de pădure. Vezi ce-i face așa populari!
clickpentrufemei.ro
Tancuri sovietice în timpul Bătăliei de la Halhin Gol, în 1939 (© Pavel Troshkin / Wikimedia Commons)
Iosif Vissarionovici Stalin și matematica militară la 1 iunie 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!