Ciolacu, săgeți către PNL: Să încerce, dacă nu au soluții, măcar să nu le critice pe ale noastre

Președintele PSD le-a transmis colegilor din Coaliție să evite să mai critice soluțiile politice ale social-democraților, mai ales în condițiile în care liberalii nu ar fi în stare să vină cu propriile măsuri.

„Am o singură rugăminte pentru colegii cu care am constituit coaliția. Am înțeles că nu au reușit să explice românilor greșelile făcute. Îi rog frumos să venim cu cât mai multe soluții la Coaliție. Noi am obosit să tot explicăm soluțiile PSD. Să încerce, dacă nu exitsă prea multe soluții din acea zonă, să nu le critice pe ale noastre”, a precizat Marcel Ciolacu, în fața social-demicraților din județul Mehedinți.

Referitor la creșterea pensiilor, liderul PSD a subliniat că „punctul de pensie e corect să fie toți la fel. Dar pentru perioade excepționale e corect să ajutăm pe cei care au cea mai mare nevoie”.

Întrebat în confeirnță de presă dacă există un nou scenariu privind un procent de 6,2% ca mărire a punctului de pensie, Marcel Ciolacu a evitat un răspuns direct. „Să lămurim clar. Cu minsitrul de Finanțe și premierul am avut o discuție pe construcția bugetului. Avem o anvelopă pentru o mărire de 15%. Repet, eu nu pot fi de acord să se mărească la toată lumea cu 15%. Se va mări la toată lumea... nu știu dacă va fi 6 (n.r. - la sută), 12 (n.r. - la sută). Cert e că trebuie să oprim niște sume pe care să le direcționăm anumitor categorii”, a afirmat liderul PSD.

Ciolacu a completat prin a spune că săptămâna următoare va fi decizia finală. „Săptămâna viitoare vom veni și vom anunța cu exactitate. Sunt scenarii de lucru. Mă bucur că și PNL are scenarii. Cu certitudine anvelopa nominală va fi cât să cuprindă o mărire de 15%”, a mai afirmat președintele social-democraților.

Procentul supriză

Precizările vin după ce Nicolae Ciucă a adus în discuție procentul de 6,2% în ultimul Birou Politic Național al PNL. Mai mulți lideri i-au spus direct lui Ciucă faptul că nici nu încape discuția ca formațiunea liberală să fie de acord cu acest lucru, după ce de câteva luni tot vobesc de necesitatea unei măriri cu 15%, așa cum a recomandat și președintele Klaus Iohannis.

Iar poziții pe tema aceasta au luat lideri importanți ca Rareș Bogdan (prim-vicepreședinte), Alina Gorghiu (șefă Senat) sau Dan Motreanu (prim-vicepreședinte). La începutul săptămânii următoare va fi prima ședință de coaliție, la care liberalii au cerut să participe mai mulți lideri ai partidului.

Virgil Popescu, luat la țintă

„Ne-am asumat riscul. Nu putea trece România prin criză fără PSD. Mă refer să o trecem cu bine. Încă o dată lucrurile majore și când au avut nevoie românii de noi s-au făcut când PSD s-a implicat în actul de guvernare. La dumneavoastră sunt convins că lucrurile vor merge din bine în mai bine”, a transmis Marcel Ciolacu.

Nu a fost uitat nici ministrul Energiei, Virgil Popescu, deputat de Mehedinți, unul din liberalii preferați de PSD pentru atacuri politice. „Dacă Virgil Popescu ar dori să aibă o șansă să câștige alegerile la Mehedinți, ar trebui să se numească Virgil Georgescu. Altfel nu-l văd să aibă altă soluție”, a afirmat președintele PSD.