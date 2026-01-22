Marcel Ciolacu îl acuză pe premier că minte românii. „Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor. Acesta este adevărul, Ilie Bolojan!”0
Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, fost premier și fost lider al PSD, a lansat, joi, un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a „tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor”.
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor şi pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat şi când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput ești în a administra banii ţării! Acesta este adevărul, Ilie Bolojan! Nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a «reformelor» făcute de tine. Şmecheria făcută se poate dovedi acum cu date din execuţia bugetară. Cheltuieli de investiţii făcute inclusiv în mandatul meu, din prima parte a anului 2025, au fost trecute de la împrumuturi din PNRR la granturi şi, astfel, au fost înregistrate la venituri. În total, 0.6% din PIB au fost mutate în decembrie, apărând în buget şi la venituri. Aşadar, creşterile de taxe (TVA, accize, etc) şi măsurile de austeritate puse în spinarea românilor săraci şi a celor din clasa de mijloc nu au avut efectul dorit în buget”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi, într-o postare pe Facebook.
Fostul lider PSD l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că i-a minţit pe români şi şi-a înşelat partenerii de guvernare.
„Ai premeditat totul şi ai început aceasta operaţiune încă din septembrie, în timp ce-i minţeai cu cinism pe români, la toate conferinţele de presă, cerându-le să facă sacrificii. Ţi-ai înşelat partenerii de guvernare, ai miniţit presa şi mediul de afaceri, inclusiv la rectificările bugetare bazate pe aceste artificii contabile. Şi minţi în continuare că deficitul a fost mai mic din cauza «economiilor» realizate cu tine ca premier”, a adăugat acesta.
El a continuat afirmând că mandatul Bolojan „înseamnă doar economie în cădere, inflaţie la 10% (dublă, în doar câteva luni) şi cea mai dramatică cădere a puterii de cumpărare a salariilor şi pensiilor din ultimii 25 de ani”.
„Ilie Bolojan, tot ce ai făcut este grosolan şi crud: ai sacrificat oameni, ai mințit instituții, ai manipulat cifre şi ai pus economia pe brânci doar ca să-ţi lustruiești propria legendă. Iar sub poleiala asta nu e nici competenţă, nici viziune - eşti doar un zapciu al austerității, disperat să-şi acopere propriul eşec”, a conchis Ciolacu.