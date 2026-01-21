Bolojan, întâlnire la Banca Națională. Bugetul pentru 2026, printre subiectele care urmează să se discute

Premierul Ilie Bolojan se află miercuri, 21 ianuarie, la Banca Națională (BNR) și poartă discuții legate de bugetul pentru 2026, care ar urma să ajungă la votul Parlamentului la finalul lunii februarie.

Premierul a mers la BNR să discute în primul rând despre bugetul pe anul 2026, în contextul în care inflația este destul de ridicată. Potrivit informațiilor „Adevărul”, Bolojan ar fi ajuns acolo în jurul orei 09:00.

Discuțiile vizează în principal deficitul bugetar, în condițiile în care Guvernul ar trebui să adopte legea privind indicatorii macroeconomici, date pe care în prezent Executivul le preia de la Banca Națională.

E posibil ca discuțiile să se axeze pe prognozele pentru inflație, cursul euro și alți indicatori pe care îi va lua în calcul Guvernul pentru împărțirea banilor din acest an.

Potrivit Eurostat, România rămâne țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,6%, neschimbat față de luna noiembrie.

Marți, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat câteva date importante legate de bugetul de stat pe 2026, precizând că ținta de deficit este spre 6% și că se pleacă de la o bază credibilă, având în vedere că deficitul cash pe anul trecut este mai mic decât cel prognozat, în jurul cifrei de 7,7% din PIB.

„În privința țintei de deficit, așa cum au discutat la fiecare rectificare în parte, aceasta este spre 6%, este în discuție și pe parcursul elaborării bugetului. Ținta de deficit va fi în liniile anunțate anterior.

Investițiile au fost 137 miliarde de lei în 2025.

Foarte important pentru bugetului pe 2026 este că pornim de la o bază de investiții foarte bună. Rezultatul de la final de an ne arată că au crescut cu 15%, au fost 137 miliarde, ceea ce semnalează că am reușit să accelerăm

Aceste investiții sunt preponderent din fonduri europene.

Detalii efective despre modul în care vom gestiona proiecția fiecărui ordonator de credite vom anunța în curând.

Calendarul a fost agreat în Coaliție.

O altă chestiune foarte importantă este legată de deficitul pe 2025, deși nu este încă finalizată încă execuția bugetară, va fi finalizată la sfârșitul săptămânii.

Plecăm de la o bază credibilă, că deficitul cash este mai mic decât cel prognozat, în jurul cifrei de 7,7% din PIB, iar acest lucru arată o ajustare foarte serioasă în raport cu anul trecut.

Sigur va avea efect asupra costului de finanțare din acest an”, a declarat ministrul.