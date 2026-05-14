Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
Copiii de clasa a II-a susțin astăzi ultima testare de la Evaluarea Națională dedicată lor

Evaluarea Națională de la finalul clasei a II-a se încheie astăzi, odată cu proba de ,,Matematică și explorarea mediului". Astfel de testări au rol de diagnostic, astfel încât cadrele didactice să adapteze metodele de predare la nevoile elevilor și să insiste acolo unde indentifică dificultăți. Începând din acest an, testările naționale pentru clasa a II-a, a IV-a și a VI-a includ și itemi de tip PISA. 

FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Cum s-a  desfășurat  Evaluarea la clasa a II-a

La Matematică, exercițiile vizează  operații simple (adunare, scădere), probleme de logică elementară cu elemente din lumea înconjurătoare (animale, plante, anotimpuri), numărare și comparare de cantități.

În cadrul primei probe, cea de ,,Limbă și comunicare - scris" (desfășurată pe 12 mai), copiii au avut de transcris un text scurt  și de rezolvat mai multe cerințe pe baza acestuia. 

La proba de ,,Limbă și comunicare - citit", au avut un text de Roald Dahl, Matilda. 

Fiecare test a durat 45 de minute și s-a desfășurat în timpul orelor de curs, sub supravegherea învățătorului. 

De ce sunt importante aceste evaluări

Evaluările de la finalul clasei a II-a evaluează progresul pe mai multe paliere: de la abilități de bază, precum cititul și scrisul, până la competențe mai complexe, cum ar fi interpretarea unui text sau rezolvarea de probleme. 

Spre deosebire de examenele cu miză mare, aceste testări au un rol de diagnostic: măsoară nivelul de pregătire al elevilor, iar rezultatele pot fi folosite de școală și de profesori pentru a adapta metodele de predare și pentru a sprijini elevii acolo unde este nevoie.

Un aspect esențial: rezultatele nu se fac publice și, în mod implicit, nu se trec în catalog. Totuși, la cererea elevului și a părinților/tutorelui legal, punctajele pot fi echivalate cu note sau calificative. 

Noutăți în 2026. Ce s-a schimbat față de anii anteriori?

Ministerul Educației a aprobat în septembrie, anul trecut, o metodologie actualizată, cu două modificări importante:

  1. Accentul pe subiecte ancorate în viața reală. Testele vizează  cunoștințe și deprinderi aplicabile în viața de zi cu zi, nu doar reproducerea unor informații din manual.
  2. Evaluarea alfabetizării funcționale. Vor fi incluși pentru prima dată itemi care evaluează competențe de alfabetizare funcțională cu aplicații practice, inclusiv din alte arii curriculare — o abordare inspirată de testele internaționale PISA. 

Fostul ministru Daniel David a fost cel care a introdus aceste schimbări. 

