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Liviu Dragnea dezvăluie o întâlnire de taină cu doi social democrați și trimite săgeți către Sorin Grindeanu: „De asta PSD este undeva la 12%”

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Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, susține că doi membri din conducerea partidului l-ar fi vizitat cu o zi înainte ca social-democrații să ia „decizia istorică” privind ieșirea de la guvernare și tentativa de înlăturare a premierului Ilie Bolojan.

Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu, când cei doi aveau dialog
Liviu Dragnea, fostul șef PSD și Sorin Grindeanu, actualul șef PSD FOTO: Inquam Photos

Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, a precizat intr-un interviu pentru site-ul Helios că întâlnirea cu doi dintre membrii PSD a avut loc în duminica premergătoare ședinței decisive privind ieșirea de la guvernare.

 „Înainte să ia ei decizia politică, istorica decizie politică de a vota dacă ies de la guvernare sau nu - a fost într-o zi de luni. În duminica aia, la mine, au venit doi membri din conducerea PSD-ului. Duminică după-amiază”, pretinde fostul lider social democrat.

Dragnea a refuzat să spună despre cine este vorba, precizând că: „nu e relevant, cel puțin acum”.

Totodată, el a relatat din minte discuția cu cei doi membri PSD și care este planul partidului.

Și... am zis mă, deci ce aveți de gând să faceți? Adică văd ce aveți de gând, dar spuneți-mi și mie care-i planul, totuși. Nu vorbesc de strategie, că-i un cuvânt greu, dar care-i planul?

Păi... Ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan.

Genial, dar în ipoteza aberantă, în care pe Bolojan nu reușiți să-l dați jos? Că Thuma (Hubert Thuma) ăla și Rareș Bogdan și Gorghiu (Alina Gorghiu) poate nu au puterea în interiorul PNL-ului să-l dea jos pe Bolojan. Ce faceți în varianta asta? Adică Bolojan rămâne șef la PNL și premier interimar. Voi ce faceți atunci?

A, nu, nu se va întâmpla asta, pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit toată lumea...

Bă, eu insist. Ce faceți dacă Bolojan nu pică?

A, vedem atunci.

Deci e clar. Nu aveți niciun plan. Vă doresc succes.”

Dragnea: „De asta PSD este undeva la 12%

Fostul lider PSD a criticat și încercările de rupere a PNL, pe care le consideră „josnice”.

 „Grindeanu nu are puterea, capacitatea, autoritatea de a conduce un partid ca PSD-ul. Nu a avut nici Ciolacu”

Potrivit lui Dragnea, PSD încearcă în mod eronat să transfere responsabilitatea asupra AUR pentru menținerea lui Ilie Bolojan în funcție și consideră că principalii responsabili pentru situația actuală sunt chiar social-democrații.

„Voi l-ați ținut în viață și voi l-ați creat pe Bolojan și voi ați fost lângă Bolojan, până când v-a spus Nicușor Dan: trebuie să-l dau jos pe Bolojan și voi trebuie să fiți instrument. Sunteți complici la situația în care e România, sunteți complici la suferința tuturor românilor.

În opinia sa, prăbușirea PSD în sondaje este consecința directă a acestor decizii.

„De asta PSD este undeva la 12%, poate și mai jos și va coborî. Din păcate. O spun cu părere de rău, totuși am fost președintele acestui partid. Eu și alții dinaintea mea n-am permis ca PSD-ul să ajungă o cârpă. Pur și simplu o cârpă pe care niște șmecheri o folosesc când vor ca să șteargă ceva. Sau câteodată să se șteargă pe picioare.”

Dragnea l-a făcut laș pe Grindeanu că nu l-a invitat la Congresul PSD

Anul trecut, după Congresul PSD, Liviu Dragnea a comentat declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, care a afirmat că nu l-a invitat la Congres pentru că ar avea o „interdicţie” de participare.

„Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aș avea interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună, din cel puțin două motive:

⁃ Nu am o asemenea interdicție și el știe bine acest lucru (este imposibil să existe așa ceva, ar fi ca și cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii)

⁃ Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere, nu aveam «interdicție»)”, a explicat fostul lider PSD.

În schimb, Dragnea consideră că nu a fost invitat „din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului”.

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