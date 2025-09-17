Peste 200 de parlamentari aleg să încaseze bani în numerar. Sumele ajung la 35.000 de lei pe lună

Peste 200 dintre parlamentarii români primesc lunar suma forfetară de aproximativ 35.000 de lei în numerar, deși legislația prevede că trebuie să prezinte documente justificative doar pentru jumătate din această sumă. Din totalul de 464 de deputați și senatori, 204 aleg varianta cash.

Din cei 135 de deputați care încasează banii în mână, cei mai mulți sunt de la PSD - 54 din 93 de reprezentanți ai partidului la Cameră. La AUR, 22 dintre cei 62 de deputați au cerut să primească suma în numerar. În cazul PNL, 20 dintre 51 de deputați merg pe varianta cash, iar la SOS (rebrenduit PACE) 10 din 15 preferă numerarul. Reprezentanții minorităților au 8 deputați care optează pentru cash, USR și UDMR câte 7 fiecare, iar dintre cei 16 neafiliați, 4 primesc suma forfetară în numerar. Din cei 14 aleși ai POT, 3 preferă varianta cash.

Senatorii, majoritari în tabăra cash

La Senat, 69 dintre cei 134 de senatori aleg să încaseze suma forfetară în numerar, exact majoritatea minimă pentru a putea trece un proiect de lege. Grosul adepților numerarului se regăsește la PSD, unde 29 din cei 38 de senatori merg pe varianta cash. La AUR, jumătate dintre senatori, adică 14 din 28, preferă numerarul, iar 8 dintre liberali primesc suma forfetară cash. La SOS, 8 din 11 senatori aleg varianta numerar, UDMR are patru astfel de aleși, iar USR și neafiliații câte trei fiecare, potrivit Libertatea.

Indemnizațiile lunare, tot mai mulți aleg cash

În ceea ce privește indemnizația de parlamentar (salariul lunar), 37 de deputați au optat pentru primirea banilor în numerar. Cei mai mulți sunt de la AUR - 10 deputați, iar președintele partidului, George Simion, a fost cunoscut pentru faptul că se filma ridicând banii direct de la casierie. Alte partide: SOS - 8 deputați, PNL - 7, POT - 5, PSD și Grupul minorităților câte 3, iar USR - un singur caz. La Senat, numărul celor care preferă să primească salariul cash este mai redus: 15 senatori, dintre care 6 de la AUR, câte 3 de la SOS și PSD, 2 de la PNL și un senator neafiliat.