Premierul Bolojan nu-și schimbă părerea despre reducerea numărului de parlamentari: „E o formă de respect pentru electorat”

Ilie Bolojan a spus că susține în continuare reducerea numărului de parlamentari, chiar dacă recunoaște că această schimbare nu va îmbunătăți semnificativ calitatea Parlamentului, dar consideră că trebuie respectate promisiunile făcute alegătorilor.

Bolojan a spus, la News Pass de la B1, că „ar fi anormal ca, dacă eu susțin pe rol și eu sunt în Parlament și votez, după șase luni de zile să-mi schimb părerea”, scrie Mediafax.

Întrebat despre reducerea numărului de parlamentari, prim-ministrul a clarificat poziția sa și a PNL, subliniind că nu este vorba despre o soluție miraculoasă, ci despre respectarea angajamentelor asumate în fața electoratului.

„Unul din lucrurile pe care le-am afirmat, și eu personal cred în asta, că dacă s-ar reduce numărul de parlamentari, nu s-ar întâmpla nimic legat de calitatea parlamentară”, a declarat Bolojan, adăugând că unele zone ar fi mai bine reprezentate, altele mai prost reprezentate.

Prim-ministrul a subliniat că este foarte important să se reducă numărul de parlamentari, dar respectând „o pondere normală, așa cum este și astăzi, de reprezentarea minorităților din România”.

Referitor la motivele pentru care susține reducerea, deși recunoaște că nu va schimba fundamental lucrurile, Bolojan a explicat: „Nu cred că dacă vom avea 300 de parlamentari de mâine în România, totul se va schimba. Dar e o formă de respect pentru electorat. Dacă ai încercat, dacă ai spus ceva, e bine să te ții de cuvânt și să faci asta”.

Premierul a subliniat că ar fi anormal să-și schimbe poziția după ce a devenit premier: „Am devenit președintele PNL cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare, în luna noiembrie. Și ar fi anormal că dacă eu susțin pe rol și eu sunt în Parlament și votez, după șase luni de zile să-mi schimb părerea. Cred că nu este fair play față de electoratul nostru, față de ceea ce așteaptă România”.

Bolojan a precizat că reducerea numărului de parlamentari este o problemă de formă, în timp ce problema de fond rămâne „calitatea legilor pe care le scoate un parlament, calitatea parlamentarilor dintr-un parlament, pentru că, la urma urmei, asta este menirea parlamentului și orientarea generală pe care o dă o majoritate parlamentară”.

Referitor la dezacordul din coaliție pe această temă, premierul a explicat că măsura nu este în protocolul de coaliție: „Am convenit, la început, ca pe ceea ce nu ne înțelegem să nu introducem în protocol. Dacă va trece, dacă nu va trece, rămâne de văzut”.