Analiză Ce poate face PSD după analiza internă privind participarea la guvernare: „Este o presiune care îl vizează pe Bolojan. Va fi folosită în negocieri”

Deși ieșirea PSD de la guvernare nu ar avea efecte asupra partidului, social-democrații au lansat la finalul anului trecut o analiză internă care poate duce la un astfel de deznodământ. Politologul Cristian Pîrvulescu explică însă că în spatele acestei analize nu stă neapărat nevoia unei decizii, ci o încercare de a pune presiune pe premierul Ilie Bolojan.

„Este pentru a pune presiune asupra lui Bolojan, asupra celorlalți parteneri de guvernare. În măsura în care astfel de presiuni pot avea sau nu rezultate în încercarea de a obține o marjă de manevră. Nu este o decizie, ci este doar o încercare de a face presiuni, pentru a arăta că există o stare de spirit care poate să meargă în această direcție. Iar documentul despre care vorbim trebuie să-l punem în context, și anume cu declarațiile care au fost făcute în ultima vreme de tenori ai partidului, cum este Olguța Vasilescu, care îl indică o dată în plus pe președintele PNL și prim-ministrul Ilie Bolojan că fiind o problemă.

Altfel spus, este o presiune care îl vizează pe Ilie Bolojan, care refuză să fie suficient de flexibil, deși Bolojan a întârziat o serie întreagă din punctele sale de pe agenda de priorități pentru a găsi un numitor comun cu PSD. Deci este vorba despre încearcarea de a sensibiliza partenerii de guvernare, și în special pe primul ministru, într-un moment important. Nu înseamnă că vor ieși de la guvernare, nu înseamnă nici că nu vor ieși de la guvernare, dar nu acest document va defini iesirea de la guvernare”.

Scopul scoaterii PSD de la guvernare s-ar putea regăsi, de fapt, în altă parte, explică politologul, în contextul în care PSD nu ar avea altă alternativă decât să susțină, deocamdată cel puțin, un guvern minoritar.

„Nu cred că PSD va ieși de la guvernare, dar totul depinde de, și ăsta este un mesajul care se transmite, flexibilitatea primului ministru. Dacă prim-ministrul care se simte victorios, confortabil și pe poziții puternice acum, în raport cu partenerii de guvernare și cu președintele, va continua o politică inflexibilă, PSD nu va avea alternativă la ieșirea de la guvernare. Nu pentru că ar vrea să iesă de la guvernare. Pentru că dacă nu iese de la guvernare, pierderile sunt mai mari. Și ăsta este motivul pentru care transmit aceste informații. (…)

Nu este exclus ca Bolojan chiar să urmărească acest lucru. Și nu numai Bolojan, ci și partenerii de coaliției, mă refer la USR și poate și UDMR. Pentru că, ieșind de la guvernare, PSD nu are alternativă, cel puțin în prima parte, la actuala majoritate. Deci trebuie să sprijine guvernul minoritar”, mai explică politologul.

Ce poate face PSD cu rezultatele analizei

Demersul PSD „este gândit astfel încât să arate că există probleme serioase legate de publicul PSD și de interesele PSD pe care acesta le are în vedere și, de fapt, rămâne la guvernare pentru a proteja grupuri profesionale și sociale care altfel ar fi în primejdie să fie excluse”, punctează politologul Cristian Pîrvulescu.

Analiza nu va duce la o soluție clară a partidului privind participarea la guvernare, însă formațiunea „încearcă să-și definească o marjă de manevră”.

„Faptul că a fost pusă la dispoziția mass-media este o formă de presiune și atât nu neapărat va duce la o soluție, dar va fi folosită în discuții, în negocieri”, însă „rămânerea PSD la guvernare, nu depinde de acel document, ci depinde de poziția pe care Ilie Bolojan o va avea și de riscurile pe care Ilie Bolojan este dispus să și le asume”, mai explică acesta.

Matematica din Parlament

Alternativa PSD după cum arată cifrele, este un viraj spre AUR, care i-ar aduce însă și probleme.

„Supraviețuirea PSD vreme atât de îndelungată s-a băzat și pe susținerea sa internațională. Pentru că această susținere internațională și europeană i-a dat credibilitate și în felul acesta a putut să joace un rol intern. PSD este într-un pericol imens în momentul de față, de a pierde și votul și aleși în favoarea AUR. Iar pentru a rezolva această dilemă, are nevoie de ceva mai multă coerență ideologică. Dacă se duce pe zona AUR, nu va avea nimic de câștigat”, indică politologul Cristian Pîrvulescu.

Fostul premier și șef PSD, Victor Ponta, a lansat posibilitatea scoaterii USR de la guvernare, ca alternativă pentru situația PSD. Într-un interviu pentru Adevărul, fostul lider al social-democraților a afirmat că ar putea să susțină din Legislativ, alături de un grup de parlamentari, un alt Executiv.

În prezent, coaliția PSD-PNL-USR-UDMR plus grupul minorităților din Parlament au împreună 310 parlamentari, în timp ce partidele suveraniste de Opoziție și neafiliații au împreună 153 de parlamentari.

Așadar, Coaliția poate funcționa fără USR, (cu 251 de membri), însă este o majoritate mult mai slabă, iar scoaterea USR de la guvernare ar duce la un conflict atât cu premierul Ilie Bolojan, cât și cu președintele Nicușor Dan, explică politologul Cristian Pîrvulescu:

„Poziția lui Ilie Bolojan ar fi clar șubrezită în momentul acela. Se bazează foarte mult pe USR. Nici președintele nu va accepta ca USR să părăsească guvernarea, pentru că posturile pe care sunt în general miniștri USR, mă refer la Externe și la Apărare, sunt posturi care sunt rezervate președintelui. Este o situație dificilă. PSD nu cred că își poate permite să intre în conflict și cu primul ministru și cu președintele în același timp. În aceste condiții vor avea foarte multe dificultăți. Din câte am văzut, PSD mizează pe o bună colaborare cu președintele, în mai mare măsură decât cu primul ministru. Ca urmare, ieșirea USR de la guvernare nu poate să fie pusă de agenda”.

Analiza PSD

Amintim că PSD a declanșat o analiză cu privire la participarea la guvernare a partidului, in care membrilor formațiunii li s-a solicitat să evalueze cum sunt percepute măsurile guvernamentale în teritoriu și dacă acestea corespund priorităților electoratului social-democrat.

De asemenea, documentul le indica acestora și să se exprime cu privire la prioritățile și conduita PSD pe viitor, precum și în cazul altor teme majore privind bugetul pe 2026, care urmează să ajungă la vot în Parlament în luna februarie.