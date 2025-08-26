search
Marți, 26 August 2025
Liderii coaliției de guvernare au găsit o altă formulă de calcul pentru pensiile magistraților | SURSE

Coaliția de guvernare a ajuns marți seară la un acord de principiu asupra noului pachet de măsuri fiscale, stabilind o formulă mai blândă pentru pensiile magistraților în încercarea de a dezamorsa amenințările cu greva din justiție.  

Coaliția a stabilit cum se vor pensiona magistrații / Sursa foto: Inquam Photos
Coaliția a stabilit cum se vor pensiona magistrații / Sursa foto: Inquam Photos

  Partidele din coaliția de guvernare s-au pus de acord în principiu asupra pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, după ședința de marți seară. Unul dintre punctele cele mai fierbinți îl constituie pensiile magistraților, care au anunțat deja că vor intra în grevă dacă guvernul nu retrage această componentă din proiectul de lege. Surse politice au dezvăluit că partidele de guvernare au ajuns la o altă formulă de calcul a pensiei magistraților, potrivit digi24.ro.

Pensiile procurorilor și judecătorilor vor fi limitate la 75% din ultimul salariu net

  Varianta adoptată în ședința coaliției de marți seară prevede ca pensiile magistraților să fie limitate la 75% din ultimul salariu net încasat în activitate. Propunerea inițială prevedea ca acest prag să fie 70% din ultimul venit. 

  De asemenea, coaliția a convenit ca perioada de tranziție până când vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani să crească de la 10 ani (varianta inițială), la 15 ani, potrivit acelorași surse.

Perioada de tranziție privind vârsta de pensionare crește de la 10 la 15 ani 

  Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară că propunerea guvernului privind modificarea vârstei de pensionare a magistraţilor este una „corectă”. Cseke e de părere că, deşi criticată, aceasta va fi susţinută de coaliţie, el susţinând că magistraţii trebuie să dea dovadă de solidaritate într-o perioadă în care toate categoriile socio-profesionale sunt afectate de măsurile luate.

  „Cu toţii trebuie să avem grijă şi atunci când avem un sistem de salarizare sau de pensii speciale care este un sistem generos (...) acea măsură legată de salarizare şi de pensii pentru magistraţi într-un anumit context a avut o anumită importanţă. E important ca aceste venituri să asigure un trai decent, dar e nevoie de solidaritate”, a declarat Cseke Attila, marţi seară, la Antena 3, potrivit News.ro

  „Eu cred că această propunere, chiar dacă e criticată, va fi susţinută de coaliţie. (...) E nevoie de solidaritate pe toate domeniile de activitate. Şi pachetul pe partea de administraţie urmăreşte acest principiu foarte important că nu trebuie numai unii să participe la acest efort într-un moment greu. Până la urmă, cu toţii suntem interesaţi ca această ţară să fie una prosperă şi sustenabilă. Astăzi, sustenabilitatea e încetinită, ca să spun aşa, prin acest deficit”, a adăugat ministrul Dezvoltării. 

Val de proteste în justiție. Magistrații reacționează dur la schimbările privind pensionarea și vor suspenda unele cauze

  Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, judecătorii de la Curtea de Apel București, dar și cei de la Galați, Oradea, Constanța, Iași și Alba Iulia anunță că declanșează ample proteste față de noile prevederi propuse de Guvern pentru pensionarea magistraților, începând de miercuri 27 august. Consiliul Superior al Magistraturii a convocat adunările generale ale judecătorilor și procurorilor în perioada 26-27 august, pentru dezbateri privind noile modificările aduse de Guvern în ceea ce privește pensiile magistraților.   

Politică

