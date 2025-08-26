Ciprian Ciucu infirmă un scandal în Coaliție. Liberalul vorbește despre ce a discutat Nicușor Dan cu şefii partidelor

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marţi, despre discuţiile care au loc în coaliţie, în prezenţa preşedintelui Niculor Dan, că nu e niciun scandal.

”Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din şedinta Coaliţiei, după ce citesc un titlu halucinant: "UPDATE Scandal la şedinţa Coaliţiei? Nicuşor Dan a părăsit sediul Guvernului după doar o jumătate de oră SURSE". Nu nu e niciun scandal. Discutam civilizat, chestiuni extrem de tehnice. Domnul Preşedinte a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat”, a scris prim-vicepreşedintele PNL, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

”E că la Radio Erevan: "e adevărat că tovaroşul X şi cu tovaroşul Y s-au certat? Da, în principiu s-au certat, doar că punctele lor de vedere coincid şi au agreeat cum vor proceda în viitor”, mai spune Ciucu.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat marţi la şedinţa coaliţiei de guvernare unde ar urma să fie finalizat pachetul doi de măsuri fiscale, cu care Guvernul vrea să îşi asume răspunderea în Parlament.

El a ajuns la Palatul Victoria la scurt timp după începerea şedinţei şi a stat în jur de jumătate de oră.

Potrivit unor surse guvernamentale, citate de stirileprotv.ro, șeful statului a stat la aceste discuții aproximativ o jumătate de oră.

Liderii partidelor din coaliție discută la sediul Guvernului despre protestul magistraților și despre posibile modificări ale pachetului 2 de măsuri fiscale.

Este val de proteste în justiție. Magistrații reacționează dur la schimbările privind pensionarea și vor suspenda unele cauze. Până acum, singurul oficial care a reacționat a fost ministrul Justiției, Radu Marinescu.