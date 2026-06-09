Un premier de bună-credință nu poate reforma România cu sprijinul celor care au blocat reformele!

Eu cred că, inclusiv, sau mai ales în viața politică, respectul față de oameni trebuie să meargă împreună cu luciditatea față de realitate, de fapte. Dacă le separăm, ajungem fie la cinism, fie la naivitate și niciuna dintre cele două variante nu mi se pare de dorit pentru țara noastră.

Președintele Nicușor Dan, așa cum știm, a decis să îi încredințeze lui Eugen Tomac misiunea de a încerca formarea unui nou guvern. Este o decizie care trebuie tratată, evident, cu seriozitate, iar instituția prezidențială are dreptul și obligația de a căuta o ieșire din criza declanșată de PSD. În același timp, Eugen Tomac este un om politic pro-european, cu experiență parlamentară și europeană, așezat clar de partea direcției naturale, occidentale, a României.

Spun din capul locului că îl apreciez pe Eugen Tomac. Îi cunosc parcursul, îi cunosc valorile și știu că nu vine din zona improvizației anti-europene. Tocmai de aceea cred că lucrurile trebuie spuse până la capăt, fără ocolișuri și fără politețuri care ar ascunde capcana întinsă de PSD României!

Problema reală, desigur, nu este Eugen Tomac. Problema reală este raportul de forțe din Parlament.

După căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, s-a văzut clar că există în Parlament o alianță ciudată, aș spune, deși deloc surprinzătoare, capabilă să dărâme un guvern reformist, dar incapabilă, în mod clar, să își asume deschis guvernarea țării. PSD a retras sprijinul pentru un guvern care începuse să spună adevărul despre finanțele publice ori risipă și despre nevoia de disciplina bugetară, nevoie despre care ne vorbesc TOȚI prietenii și aliații care ne vor binele! Doar PSD nu vrea să audă... Apoi PSD s-a așezat, prin vot, lângă AUR și lângă cei care au transformat opoziția și în circ dar și într-un obstacol pentru dezvoltare și pentru o viață mai bună. Pentru că asta fac, zilnic. Obstrucționează șansa fiecărui român de a putea trăi mai bine!

Aceasta este, așadar, realitatea de la care trebuie să pornim.

O putem îmbrăca oricum vrem, dar întrebarea rămâne aceeași. Cum poate fi condusă o guvernare reformistă cu sprijinul celor care au blocat exact reformele?

România a mai trecut printr-o capcană asemănătoare, iar PNL a mai susținut, cu bună-credință, un guvern condus de Dacian Cioloș, într-un Parlament în care PSD avea și atunci suficiente voturi ca să compromită tot. Miniștrii puteau fi corecți, și cred că cei mai mulți au fost, intențiile lor puteau fi decente, și iarăși, au fost, însă percepția publică a fost dură față de liberali. PNL părea la guvernare, deși nu era, iar PSD stătea confortabil în opoziție și critica zilnic un executiv pe care îl putea controla sau bloca după interes.

Această lecție, consider eu, nu trebuie uitată în aceste zile, pentru că, în politică, oamenii de bun-simț pot ajunge foarte ușor să plătească factura celor care au produs criza. Partidele care stau la pândă știu ticălos de bine să transforme responsabilitatea altora în muniție pentru ele.

Astăzi, PSD încearcă același joc.

După ce a declanșat căderea guvernului Bolojan, vrea acum să apară ca arbitru al următoarei guvernări. După ce a fost parte a angajamentelor asumate de România în fața Uniunii Europene, azi caută să se comporte ca și cum acele angajamente ar fi fost scrise de altcineva. După ce Guvernul condus de Marcel Ciolacu a transmis, în octombrie 2024, planul fiscal-structural al României către Comisia Europeană, cu măsuri necesare pentru reducerea deficitului, PSD vine astăzi, prin vocea domnului Grindeanu, și încearcă să fugă de costul politic al propriilor semnături! Este pur și simplu noaptea minții, dar ei sunt convinși că le va merge și de data asta.

Când România a discutat cu Bruxelles-ul despre deficit, TVA, accize, impozite pe proprietate și corecții bugetare, aceste lucruri nu au apărut din senin. Ele au fost asumate de un guvern condus de PSD și au fost puse în documente oficiale. Au devenit parte din relația României cu instituțiile europene. Acum, când vine momentul adevărului, PSD încearcă și să împingă altora răspunderea dar și anuleze măsurile de care ei știu bine că depindem!

Și atunci, cum ar putea Eugen Tomac să conducă un guvern sprijinit de un partid care refuză continuitatea reformelor necesare țării și fiecărui român?

Vorbim despre reforme asumate (inclusiv de PSD!) în programul de guvernare, legate de reducerea deficitului, accesarea fondurilor europene, disciplina bugetară și funcționarea statului.

Cum ar putea un premier desemnat să repare bugetul, să protejeze banii europeni și să ducă România înainte, dacă voturile de care depinde îi spun din prima zi că nu vor direcția reformistă?

Dragi cititori, nu poți construi o casă solidă cu oameni care îți dau cărămizi în fața camerelor de filmat, dar îți distrug fundația când se sting luminile. Nu poți. Nu ai cu cine.

De aceea, respectul meu pentru Eugen Tomac merge împreună cu un avertisment politic foarte clar.

PSD încearcă să îl atragă într-o formulă în care el să poarte responsabilitatea, iar PSD să păstreze libertatea de a critica. Să fie și la butoane, și în opoziție. Să influențeze guvernarea, să blocheze măsurile incomode, apoi să spună oamenilor că alții sunt vinovați pentru că ne merge tot mai rău.

Acest joc trebuie oprit înainte să producă din nou confuzie și costuri pentru România.

România are nevoie acum, azi, de un executiv care poate decide singur, de partide care își asumă direcția europeană și disciplinată, și de o susținere politică puternică pentru reforme.

Asta este, prin urmare, alegerea. Disciplină bugetară sau amânare, fonduri europene sau risc de blocaj, administrație eficientă sau apărarea aparatului birocratic și de pile-cunoștințe-relații care consumă fără să livreze nimic.

Îl respect pe președintele Nicușor Dan pentru încercarea de a găsi o ieșire. Îl respect pe Eugen Tomac pentru disponibilitatea de a intra într-o misiune dificilă. Dar respectul pentru oameni nu ne obligă să închidem ochii în fața mecanismului politic absolut ticălos creat de PSD din jurul lor.

Un guvern Tomac, repet, poate avea oameni serioși și profesioniști. Dar fără sprijin parlamentar reformist acești oameni vor fi trimiși să administreze o criză creată de alții, în timp ce aceiași actori politici vor încerca să o folosească împotriva lor.

Așa construiește PSD capcana.

Se dărâmă guvernul care spune adevărul, se cere apoi un guvern mai comod, se negociază fiecare măsură până când reforma este golită de conținut, iar la final se iese în fața oamenilor cu explicația că nimeni nu a fost lăsat să guverneze.

Este, oare, clar că România nu își mai permite acest scenariu?

Avem un deficit de corectat, angajamente de respectat, fonduri care depind de reforme implementate, o economie care are nevoie de predictibilitate și oameni care muncesc, plătesc taxe și nu mai vor să suporte, prin inflație și instabilitate, toate ezitările politice de la București.

De aceea, soluția nu poate fi o guvernare cu dublă comandă, iar premierul desemnat nu poate fi lăsat singur în fața unui PSD care cere putere fără răspundere.

În acest context, PNL trebuie să rămână lucid și eu cred că am învățat destul din trecut. Un guvern rezistă prin voturile celor care au curajul să apere ceea ce promit și nu prin bunăvoința temporară a celor care așteaptă, de fapt, momentul potrivit să te distrugă.

Reformele Bolojan au fost atacate tocmai pentru că atingeau interesele clientelei de partid. De peste tot! Iar disciplina bugetară doare, desigur, atunci când statul a fost lăsat ani de zile să cheltuiască peste puterile lui. Iar partidele care au contribuit la criză, mai ales PSD, nu pot poza acum în spectatori inocenți.

Eu îmi doresc ca România să aibă un guvern stabil. Îmi doresc ca Eugen Tomac să nu fie folosit și îmi doresc ca președintele Nicușor Dan să poată construi o soluție responsabilă.

Dar o soluție responsabilă începe cu recunoașterea realității politice.

Iar realitatea este aceasta. Țara nu poate fi guvernată cu sprijinul celor care se tem de reformă!

Dacă PSD vrea și știe (deși NU știe) să conducă, să își asume conducerea.

Dar dacă PSD vrea să păcălească un premier de bună-credință, atunci este datoria noastră să spunem că am mai văzut acest film și știm cum se termină.