Legile educației, gata în două săptămâni. Ce au discutat Deca și Ciucă

Ligia Deca a convenit cu premierul un termen de două săptămâni pentru finalizarea legilor educației, dat fiind numărul mare de amendamente. După adoptarea de Guvern, acestea merg pentru dezbateri la Parlament.

„Am discutat astăzi cu domnul prim-ministru al României şi am convenit un termen mai flexibil de încă aproximativ două săptămâni. Este foarte important să trecem cu atenţie prin toate amendamentele venite, nu puţine, sunt peste 9.000 de amendamente, însă, în acelaşi timp, să acordăm atenţia cuvenită şi reprezentanţilor actorilor din educaţie care, în mod evident, după preluarea mandatului, şi-au dorit întâlniri în care să sublinieze care sunt priorităţile acestora în perspectiva viitoarelor legi ale Educaţiei. Am toată încrederea că, împreună cu actorii din dducaţie şi asociaţiile, federaţiile, organizaţiile reprezentative şi alături de experţi în Educaţie şi de echipa de la Ministerul Educaţiei, vom putea formula cele mai bune soluţii”, a precizat Deca, la finalul şedinţei de Guvern, potrivit Agerpres.

„Ne dorim să ne uităm cu atenţie pe observaţii, să dăm atenţie celor care şi-au dorit să rediscute anumite aspecte şi să-şi reitereze priorităţile lucrând, în acelaşi timp, la integrarea acestor aspecte discutate în lege. Probabil că în jur de două săptămâni va mai dura până când vom reuşi să armonizăm o formă a legilor care să înceapă să fie discutate", a completat ministrul Educației.

Ligia Deca a completat că proiectele vor suferi schimbări după ce au fost în dezbatere publică. „Ca urmare a procesului de dezbatere publică au intervenit o serie întreagă de observaţii, comentarii, discuţii. Formele finale vor include aceste observaţii primite", a explicat ministrul.

Creșteri salariale

Reprezentanta Guvernului a menţionat că îşi doreşte ca în acest pachet legislativ să rămână propunerile de majorări salariale pentru profesori. „Acesta este angajamentul în textul legislativ, pe care l-am preluat. Sigur că întreg impactul bugetar al proiectelor de lege va fi rediscutat în Guvern şi va fi agreat şi în coaliţia de guvernare. Eu aşa îmi doresc şi aşa cred că trebuie să fie şi Ministerul Educaţiei va face toate eforturile pentru a creşte semnificativ retribuirea dascălilor în societate”, a spus Deca. Ea a adăugat că momentul intrării în vigoare a majorărilor va fi agreat împreună cu Ministerul Finanţelor şi Guvernul. O provocare va fi și procentul alocat educației, dat fiind că de la an la an e amânat prevederea privind 6% din PIB la educație.

Potrivit ministrului, este în discuţie o creştere a salariilor profesorilor de la 1 ianuarie 2023, aşa cum a existat în fiecare an, pe nişte tranşe agreate, în funcţie de legile în vigoare şi de anvelopa bugetară disponibilă. Procentul este încă în discuţie, a transmis Ligia Deca.

Criterii de integritate

Ministrul a susţinut că legile educaţiei ar trebui să includă filtre de tip CNATDCU în ceea ce priveşte integritatea academică.

„Consider că unele prevederi ale pachetului legislativ lansat în dezbatere publică sunt în continuare oportune, de exemplu acordarea titlului şi diplomei de doctor la nivelul universităţilor, dar, din discuţiile avute, elemente de tipul existenţei unui filtru de tip CNATDCU ar trebui să rămână. Luăm în considerare serios aceste discuţii avute, inclusiv cu cei din conducerea CNATDCU actual”, a conchis Ligia Deca.