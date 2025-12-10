Video McDonald's retrage reclama de Crăciun „înfiorătoare” realizată cu Inteligența Artificială după reacțiile negative ale telespectatorilor: „La fel de reală ca hamburgerii lor”

McDonald’s se vede nevoit să retragă un spot de Crăciun realizat integral cu inteligență artificială, după ce videoclipul a provocat un val considerabil de nemulțumire în rândul publicului. Reclama, lansată de McDonald’s Olanda pe 6 decembrie și ștearsă doar trei zile mai târziu, a devenit rapid subiect de ironii și critici pe rețelele sociale.

În clipul de 45 de secunde, privitorii sunt purtați printr-o succesiune de situații nefericite, populate de personaje generate de AI: mese familiale dezorganizate, cumpărături eșuate, prăjituri arse, brad decorat stângaci — toate construite pe o atmosferă intenționat apăsătoare.

Reclama are ca fundal muzical melodia „It’s the Most Wonderful Time of the Year” (Este cea mai frumoasă perioadă a anului), dar versurile parafrazate sunt antidotul melodiei, numind perioada sărbătorilor „cea mai groaznică perioadă a anului”. Reclama se încheie invitându-i pe oameni să „se ascundă la McDonald’s până vine ianuarie”.

Reacțiile nu au întârziat. Unii utilizatori au descris videoclipul drept „cea mai nefericită reclamă a anului”, criticând atât aspectul artificial al imaginilor, cât și tonul excesiv de cinic pentru o perioadă asociată, tradițional, cu optimism. „Dacă au vrut ceva înfricoșător și lipsit de umor, au reușit pe deplin”, a scris cineva pe platforma X. Alții au mers mai departe, afirmând că rezultatul „nu are nici farmec, nici umanitate”, acuzându-i pe producători că se bazează pe tehnologii incapabile să înlocuiască autenticitatea creativă.

„McDonald's a lansat ceea ce trebuie să fie cea mai îngrozitoare reclamă pe care am văzut-o anul acesta”, a scris un utilizator pe X. „Generată în totalitate de AI, asta e un lucru. Arată respingător, asta e al doilea lucru. Mai cinic decât Grinch în privința Crăciunului, asta e al treilea lucru.”

Lecția învățată de McDonald’s Olanda

După ce valul de comentarii negative a umplut secțiunea de feedback de pe YouTube, compania a închis comentariile și ulterior a retras complet spotul. McDonald’s Olanda a transmis pentru BBC că intenția inițială fusese de a surprinde „momentele stresante ale sărbătorilor”, dar a admis că proiectul reprezintă „o lecție importantă” în procesul prin care brandul explorează utilizarea „eficientă” a inteligenței artificiale în publicitate.

Deși clipul oficial a dispărut, copia lui a continuat să circule online, generând în continuare reacții predominant negative — nu doar la adresa mesajului, ci și la adresa calității tehnice. Mai mulți critici au evidențiat lipsa de naturalețe a personajelor și modul în care imaginile „trădează” originea digitală chiar și privite superficial.

Interesant este că studioul responsabil pentru producție, Gardening Club, a apărat proiectul, explicând pe LinkedIn că realizarea spotului a durat șapte săptămâni de lucru intens. Directorii proiectului au subliniat că efortul uman depus a depășit cu mult un proces tradițional de filmare. „Zece oameni, cinci săptămâni, program complet. O muncă imensă doar pentru a convinge modelele AI să respecte scenariul și estetica dorită”, a explicat Melanie Bridge, CEO al companiei-mamă, The Sweetshop.

Însă nici aceste justificări nu au convins publicul. Mulți au remarcat că, în ciuda timpului investit, rezultatul final „tot artificial” arată, ridicând întrebări cu privire la eficiența reală a utilizării AI în publicitate. Un utilizator a rezumat scepticismul general: „Dacă tot a durat șapte săptămâni, nu era mai simplu să filmați o reclamă adevărată?”

McDonald’s nu este singura companie care se confruntă cu asemenea reacții. Recent, Coca-Cola și casa de modă Valentino au fost și ele criticate pentru campanii în care elementele generate de AI au fost percepute drept ieftine sau lipsite de gust. Fenomenul determină tot mai multe discuții despre locul inteligenței artificiale în industrie și limitele — cel puțin actuale — ale creativității algoritmice, scrie hNew York Post.