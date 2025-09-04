Legea privind pensiile magistraților trece de Parlament. Opoziția nu a depus o moțiune de cenzură

Parlamentarii au avut la dispoziție trei zile, în intervalul 1-3 septembrie, să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, ca urmare a asumării răspunderii pe proiectul care privește reforma pensiilor magistraților.

Proiectul pentru reforma magistraților a fost ocolit de Opoziție la depunerea moțiunilor de cenzură ca urmare a asumării răspunderii Guvernului în Parlament. Drept urmare, inițiativa trece de Parlament.

Proiectul majorează vârsta de pensionare a magistraților la 65 de ani în 10 ani și scade valoarea pensiilor de care pot beneficia la 70% din ultimul salariu net. Astfel că a generat reacții dure din sistemul judiciar și a dus la declanșarea unor proteste de amploare. Instanțe și parchetele și-au suspendat activitatea în toată țara.

Cine poate sesiza CCR

Legea mai poate fi contestată la CCR, potrivit Constituției. Sesizările pot fi depuse de:

- Preşedintele României

- Unul dintre preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului

- Guvern

- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

- Avocatul Poporului

- Un număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori

- Din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei

„E greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea”, în cazul în care un proiect pică controlul constituțional, este de părere premierul Ilie Bolojan.

Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe 5 proiecte din cele 6 propuse inițial. Singurul proiect care a rămas în dezbaterea coaliției este reforma administrației locale.

Opoziția a depus moțiune de cenzură pentru asumarea răspunderii pe 4 proiecte, reforma pensiilor magistraților fiind un proiect pe care este un consens politic larg.