Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, este invitat miercuri, 5 noiembrie, de la ora 11:30, la Interviurile Adevărul. Edilul vorbește despre aplicarea reformei în administrația locală, metrou în sector 2 și alte proiecte de interes pentru locuitori.

Primarul sectorului 2, Rareș Hopincă FOTO Facebook
Primarul sectorului 2, Rareș Hopincă FOTO Facebook

Primarul sectorului 2 a vorbit despre reforma administrativă și ce impact va avea aceasta. Edilul a precizat că primăria sa a făcut deja o amplă reformă.

"Am făcut o amplă reformă, prin care am desființat trei instituții, aceste servicii nu au dispărut, ci au fost integrate în primărie. Practic tot personalul suport s-a împuținat, pentru că în loc să ai patru astfel de aparate, ai unul singur, cel al primăriei, care deservește aceste servicii publice. Am făcut în acest mod o restructurare de aproximativ 200 de posturi, peste 100 de foști colegi au părăsit instituția noastră și o economie la bugetul local în acest an de 20 de milioane de lei", a spus edilul.

El a adăugat: "Noi am făcut o analiză, pentru că nu e suficient într-o primărie să faci o reorganizare. Sunt lucruri perfectibile întotdeauna, inclusiv la noi. Avem încă deficiențe majore și atunci am făcut această analiză, suntem pregătiți să venim cu o nouă propunere, dar trebuie să analizăm serviciile publice pe care le livrăm și numărul de angajați care pot face acest lucru. Nu întotdeauna o cheltuială mai mică reprezintă un serviciu bine prestat (...) Toate aceste analize trebuie făcute în toată țara, pentru că dintr-un proiect bun și necesar, riscăm să ajungem într-o zonă în care servicii esențiale să nu mai poată fi realizabile."

Cum se poate evita o situație ca cea din 2009-2010

Întrebat cum poate fi evitată o situație ca cea din 2009-2010, când a avut loc o reformă similară, el a spus: "Printr-un act normativ, ordonanță de urgență, sau lege, în funcție de cum se va decide aprobarea acestor măsuri. Trebuie transparență și introduși factori verificabili, pentru că ne vom trezi cu un concurs național, pentru că organizarea va presupune să se organizeze un concurs (...) Altfel ne vom bloca toate primăriile, ne vom trezi cu procese."

"În primul rând, nu cred că este ok să scădem salariile la toată lumea, pentru că sunt colegi care performează, nu este corect să scazi salariul cu același procent. Soluția pe care o susțin este un concurs pe post (...) Trebuie să avem și noi, instituțiile publice, un temei legal puternic, să nu ne trezim că va trebui să reintegrăm persoane care insistă în instanță", a mai spus el.

Coaliţia de guvernare a ajuns, marţi, 4 noiembrie, la un acord privind reforma administraţiei. Potrivit ultimelor discuții, în administrația centrală ar urma să fie făcute reduceri de personal cu 10% sau reduceri de cheltuieli. Sorin Grindeanu a afirmat că nu s-a ajuns încă la un acord în coaliție în ceea ce privește reforma administrației publice.

La nivelul administraţiei locale, reducerile de personal ar urma să fie de 13.000 de posturi, însă acestea nu se vor aplica la fel, în toate primăriile, în condiţiile în care sunt administraţii unde există o lipsă de personal. Câteva domenii sunt excluse prevederilor. Este vorba de apărare și educaţia, acolo unde este un deficit de personal.

