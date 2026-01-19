search
Lazurca explică poziția lui Nicușor Dan în scandalul legat de Groenlanda: „Băieți, opriți-vă! Ne facem rău unul altuia”

0
0
Publicat:

Consilierul prezidențial pentru securitate națională Marius Lazurca a declarat că președintele României, Nicușor Dan, nu se plasează de partea uneia dintre taberele aflate în conflict în legătură cu Groenlanda, ci este solidar cu ambele poziții. Mesajul șefului statului, spune Lazurca, este unul de temperare a tensiunilor: „Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia”.

Nicușor Dan nu se plasează de partea uneia dintre tabere FOTO: Inquam photos/ George Călin
Nicușor Dan nu se plasează de partea uneia dintre tabere FOTO: Inquam photos/ George Călin

Invitat duminică la Antena 3 CNN, Marius Lazurca a fost întrebat care este poziția Administrației Prezidențiale față de intențiile lui Donald Trump și față de scandalul apărut în jurul Groenlandei. El a explicat că președintele României vede actuala situație ca pe o criză care putea fi evitată și care a apărut, în mare parte, din cauza unei erori de comunicare. Întrebat dacă a fost o surpriză această inițiativă, consilierul prezidențial a răspuns: „A fost o surpriză, fără îndoială”.

Revenind la – îmi vine să-i spun oarecum aspirațional – mini-criza în care ne găsim, ceea ce președintele României a semnalat prin postarea de pe una dintre rețelele de socializare este că, de fapt, se situează nu în mijlocul celor două poziții pentru moment antagonice sau ușor antagonice, ci solidar cu ambele poziții. Ceea ce președintele deplânge este faptul că am ajuns într-un fel, dintr-o eroare pe care ar fi trebuit să o putem evita, mai cu seamă dintr-o eroare de comunicare, într-o situație pe care n-am putut-o anticipa și pe care ar trebui să o rezolvăm, fiindcă avem instrumentele de a o face cât mai repede cu putință”, a declarat Lazurca.

„Această zâzanie ar trebui să ne îngrijoreze pe toți”

Consilierul prezidențial a subliniat că tensiunile din interiorul Occidentului ar trebui să fie un motiv de îngrijorare pentru toată lumea, indiferent de profesie sau de gradul de interes față de politică.

„Ar trebui pe toți să ne îngrijoreze, că urmărim fenomenele politice sau nu le urmărim, că suntem oameni de afaceri sau dascăli, pe toți ar trebui să ne îngrijoreze această zâzanie în interiorul Occidentului Colectiv, fiindcă vom priva scena globală, încă o dată, de cea mai importantă sursă de ordine și de stabilitate și de pace și de prosperitate și de creativitate în cel mai larg sens al acestui termen. Asta semnalează președintele Dan. Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia și facem rău întregii...”, a afirmat Lazurca.

Întrebat dacă prin „băieți” se referă la președintele Donald Trump și la președintele Emmanuel Macron, Marius Lazurca a răspuns: „Băieții fiind toți”.

Apel la dialog și la temperarea retoricii

Marius Lazurca a spus că poziția României este una clară: este nevoie de o revenire rapidă la dialog și de renunțarea la escaladarea conflictului în spațiul public.

Poziția României este că ar trebui să depășim cât mai rapid această poziționare superficial-adversarială pentru a reveni, prin dialogul pentru care pledează președintele Dan, care a constituit baza raporturilor dintre noi după Cel de-al Doilea Război Mondial și baza tuturor construcțiilor politice care au întemeiat ordinea globală după Al Doilea Război Mondial. E urgent să revenim la dialog, e urgent să dezescaladăm retorica, e urgent să vorbim mai puțin cu publicul nostru național și mai mult între noi, e urgent să renunțăm la tentația de a ne adresa publicului național sau global utilizând rețelele de socializare, mai multă discreție, mai puțină retorică și mai mult dialog diplomatic. Asta spune în fond președintele Dan”, a mai transmis consilierul prezidențial.

În esență, mesajul șefului statului român este unul de calmare a tensiunilor și de întoarcere la diplomație, pentru a evita ca disputele dintre aliați să slăbească stabilitatea și coeziunea Occidentului.

