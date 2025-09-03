Liderul UDMR Kelemen Hunor vrea ca prefecții să treacă la Ministerul Dezvoltării. „Acolo se face administrația locală”

Prefecții ar trebui mutați de la Ministerul de Interne la cel al Dezvoltării, susține președintele UDMR, Kelemen Hunor, care crede că în acest fel ar fi centralizate mai ușor bazele de date cu numărul de angajați din administrația locală.

Kelemen Hunor a spus, miercuri, la RFI, că prefecții au în prezent dublă subordare. „În acest moment, sunt două ministere care au datele, pe de o parte, prefecții, că este treaba lor, dar se află la Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării, unde au doar datele din februarie. Prefecții, dacă nu există o procedură, nu raportează mai departe, trebuie să ceară cineva, premierul, vicepremierii, miniștrii. Acum, în aceste zile, se pun de acord cei de la Dezvoltare cu cei de la Interne”, anunță Mediafax.

Liderul UDMR ar vrea ca prefecții să treacă la Ministerul Dezvoltării, pentru că acolo se face administrația locală, în opinia sa:

„Din punctul meu de vedere, prefecții ar trebui să treacă cu arme și bagaje la Ministerul Dezvoltării, acolo se face administrația locală, Internele au o altă treabă, chiar foarte multă treabă. Dacă mă întrebați pe mine, eu de mâine aș muta Direcția cu prefecții de la Interne la Dezvoltare”.

Întrebat dacă va fi o discuție în coaliție pe acest subiect, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu știu dacă va fi o discuție, când va fi, pentru că în acest moment sunt alte priorități, dar pe termen mediu, după ce trecem de aceste probleme legate de deficit și care sunt urgențele legate de investiții, trebuie să rezolvăm acest lucru, pentru că nu se poate în statul român în 2025 să nu ai posibilitatea să lucrezi într-o coaliție și mai departe în Guvern cu date exacte”.