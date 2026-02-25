search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
Kelemen Hunor atrage atenția asupra plății unice pentru pensionarii care primesc sub 3.000 de lei: „Dacă statul nu găsește 1.000 lei pe an, sunteți în eroare”

Publicat:

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, 25 februarie, că există o propunere pentru o plată unică (one-off) pentru pensionari în 2026, similară cu cea făcută în 2025, destinată celor cu pensii de până la 3.000 de lei. Acesta subliniază că „această plată trebuie făcută, fiindcă e vorba de exact acei oameni care sunt cei mai vulnerabili”.

Kelemen Hunor/FOTO: Inquam photos/Simion Tătaru
Kelemen Hunor/FOTO: Inquam photos/Simion Tătaru

Eu ştiu de un singur proiect, de o singură propunere pe care am făcut-o şi eu, a făcut-o şi Grindeanu - o plată one-off pentru pensionari în 2026 până la 3.000 de lei sau cei care sunt sub 3.000 lei. O plată one-off, aşa cum a fost şi în 2025.

Când se face, în prima jumătate a anului, a doua jumătate a anului, nu ştiu. Nu este o sumă extraordinar de mare, dar această plată trebuie făcută, fiindcă e vorba de exact acei oameni care sunt cei mai vulnerabili.

Dacă credeţi că pentru pensionari, pentru oamenii care au venituri lunare sub 3.000 lei, statul român nu găseşte 1.000 lei o dată pe an, atunci sunteţi în eroare”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

Anterior, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat cum funcționează pachetul de solidaritate socială care ar urma să sprijine aproape 3 milioane de pensionari și peste 220.000 de familii aflate în dificultate.

Domnul președinte al Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a spus că acest pachet este o piatră de încercare. Și are dreptate. Este un moment în care lucrurile se vor tranșa”, a declarat ministrul la Antena 3 CNN.

Pentru pensionari, Guvernul propune un mecanism deja folosit în anii anteriori, cu plăți acordate înainte de Paști și înainte de Crăciun. Pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei, în două tranșe egale de câte 500 de lei. Cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei ar primi 800 de lei, iar pensionarii cu venituri între 2.000 și 3.000 de lei ar beneficia de 600 de lei, tot în două tranșe.

„Este vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și un impact bugetar de 2,3 miliarde de lei”, a precizat Florin Manole.

Potrivit ministrului, logica PSD este ca pachetul să fie adoptat înainte de legea bugetului, pentru ca fondurile să fie prinse din timp. „Am transmis acest pachet către Ministerul Finanțelor. Există empatie, dar trebuie găsite și sursele de finanțare. Înțeleg rolul fiecăruia”, a declarat Manole.  

