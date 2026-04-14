Kelemen Hunor, anunț despre o eventuală demisie după ce l-a susținut în alegerile din Ungaria pe Viktor Orban

Kelemen Hunor a afirmat faptul că maghiarii din România nu au fost manipulați pentru a-l susține pe Viktor Orban în cadrul scrutinului parlamentar din țara vecină și nimeni din UDMR nu i-a cerut demisia.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a făcut o serie de remarci marți, pe holurile Parlamentului, despre alegerile parlamentare din Ungaria din 12 aprilie, care au fost câștigate de Peter Magyar și partidul său, Tisza.

UDMR nu l-a susținut pe Peter Magyar în alegerile parlamentare din Ungaria, preferându-l pe Viktor Orban și formațiunea acestuia, FIDESZ, scrie Mediafax.

Kelemen Hunor a afirmat că a avut o convorbire cu viitorul premier al Ungariei și că o întâlnire cu acesta ar putea avea loc săptămâna viitoare, la Budapesta.

„Aseară am avut o discuție scurtă cu Peter Magyar și m-a rugat când pot să ajung la Budapesta, să avem o discuție față în față. Și i-am spus că săptămâna viitoare o să ajung. Nu am stabilit ziua, nu am stabilit ora. A rămas să vorbim luni, marți, în funcție de programul meu”, a spus Kelemen Hunor.

Întrebat în ce măsură se mai aliniază dorințele comunității maghiare din România cu cele ale guvernului de la Budapesta, în contextul schimbării politicii în urma alegerilor, Kelemen Hunor a spus: „Deocamdată nu avem un program de guvernare, există doar intenții, doar declarații. Trebuie să așteptăm programul de guvernare și direcția care va fi stabilită de către noul premier. Și în primul rând eu vorbesc de politicile naționale, față de comunitățile maghiare care trăiesc dincolo de granițele Ungariei – și acesta e lucrul cel mai important în acest moment. Nu știm exact care va fi direcția, dar din declarațiile lui Magyar Peter și din discuția mea de aseară, nu cred că vor fi schimbări importante, cel puțin în ceea ce privește principiile. În ceea ce privește sprijinul financiar, acolo s-ar putea… De fiecare dată când a venit un nou guvern au fost schimbări, dar până când nu știm mai mult nu avem cum comenta”.

Kelemen Hunor: Nimeni din UDMR nu mi-a cerut demisia

Kelemen Hunor a fost întrebat și cum îi va explica lui Peter Magyar faptul că maghiarii din România l-au susținut masiv pe Viktor Orbán la scrutinul parlamentar de duminică.

„Nu trebuie să explic eu acest lucru, fiindcă Peter Magyar cunoaște comunitatea din Transilvania. Acest lucru nu este un secret pentru el, deci nu trebuie să explic eu din acest punct de vedere, nimic. Sigur, discuțiile vor fi principiale, vor fi despre viitor, nu despre trecut”, a explicat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai spus că maghiarii din România nu au fost manipulați pentru a-l susține pe Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria. Acesta a respins acuzațiile potrivit cărora UDMR ar fi făcut propagandă pentru ca partidul aflat la putere în Ungaria să câștige.

„Eu am o părere foarte bună despre comunitatea din România și sunt convins că este o comunitate care nu poate fi manipulată de nimeni. Anul trecut, peste 90% au votat cu Nicușor Dan, nu au fost manipulați. Deci membrii comunității maghiare sunt oameni responsabili, maturi și fac diferența între ce spune unul și ce spune altul și decid în funcție de aprecierile lor. Nu fac trimitere niciodată la propagandă”, a adăugat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă ar trebui să vină altcineva la șefia UDMR după alegerile din Ungaria, Kelemen Hunor a precizat că nu i-a cerut nimeni din partid demisia.

„Din UDMR nu a cerut nimeni așa ceva”, a conchis Kelemen Hunor.