Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut 27 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, pentru a destructura o grupare care vindea droguri şi substanţe psihoactive mai ales în cadrul evenimentelor şi petrecerilor din Capitală.



„Astăzi, 4 iunie 2026, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, au pus în aplicare 27 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Ialomiţa, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc şi efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse cu efecte psihoactive", anunţă, joi, Poliţia Română.

Gruparea, formată din 30 de membri organizaţi pe mai multe structuri, viza clienţi ”tineri şi foarte tineri”, cu venituri peste medie, care frecventau evenimente de lux.

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„Grupul infracţional organizat ar fi unul de tip multicelular, cu membri comuni şi relaţii directe între aceştia, acţionând concertat în cluburile de noapte din Bucureşti, pentru vânzarea de droguri de mare risc şi substanţe psihoactive, în special ecstasy, cocaină şi substanţe cristaline. Membrii ar fi acţionat conspirat, cu împărţirea zonelor de acţiune în interiorul cluburilor, identificarea rapidă a clienţilor şi tranzacţii discrete, inclusiv prin gesturi convenţionale, rolurile fiind distribuite între negociatori şi cei care ar fi predat efectiv drogurile", precizează anchetatorii.

De asemenea, din investigații a reieşit că gruparea de criminalitate organizată ar fi utilizat şi persoane apropiate pentru transport şi depozitare, precum şi reţelele sociale pentru semnalarea prezenţei la evenimente şi atragerea clienţilor, existând totodată legături constante între membrii acesteia şi în mediul online.

„Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate diferite cantităţi de droguri vândute de către membrii grupului infracţional organizat, în zona unor cluburi, cafenele şi unităţi hoteliere din sectoarele 1 şi 3 ale Bucureştiului, dar şi pe parcursul unor evenimente (festival, petreceri private)", se mai arată în comunicatul de presă.

Totodată, membrii ar fi acţionat după un tipar specific şi ar fi vizat preponderent consumatori din segmentul "tânăr şi foarte tânăr", cu o stare materială peste medie, care ar frecventa medii de divertisment de lux şi de o vulnerabilitate accentuată în contextul consumului de droguri.

„La momentul intervenţiei autorităţilor, membrii grupului infracţional organizat ar fi pregătit distribuirea coordonată de droguri pentru festivalurile anunţate pentru următoarea perioadă", menţionează anchetatorii.

Audierile se desfăşoară la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală.