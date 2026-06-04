Napoli are o variantă pentru a-l înlocui pe Antonio Conte

Fostă campioană a Italiei la fotbal, Napoli a anunțat oficial, astăzi (joi, 4 iunie), că se desparte de Antonio Conte. În locul celui care a câștigat titlul în 2025 ar urma să vină Massimiliano Allegri.

Se confirmă astfel obiceiul lui Conte de a activa numai doi ani la echipele pe care le-a antrenat în ultimul timp. Așa s-a întâmplat când a fost la Napoli (2024-2026), Tottenham Hotspur (2021-2023), Inter Milano (2019-2021), Chelsea Londra (2016-2018) și Italia (2014-2016). Înainte, el a pregătit pe Juventus Torino (2011-2014), AC Sienna (2010/2011), Atalanta Bergamo (2009/2010), Bari (2007-2009) și Arezzo (2006/2007).

Clubul Napoli a anunțat oficial plecarea lui Antonio Conte: „Îi mulțumim antrenorului și staff-ului său pentru munca excelentă depusă și le transmitem cele mai bune urări pentru următoarele provocări profesionale pe care aleg să le îndeplinească!”

Sub conducerea lui Conte, Napoli a câștigat Scudetto și Supercupa Italiei în 2025. Fostul antrenor al lui Chelsea este așteptat să continue la echipa Italiei, presa peninsulară precizând că acesta va fi numit manager. Și trebuie amintit că Italia nu a reușit să se califice la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, dar și că Antonio Conte i-a antrenat pe Azzurri între 2014 și 2016.

Între timp, Napoli ar dori să-l înlocuiască pe Conte cu Massimiliano Allegri, care vine după un sezon foarte dificil la AC Milan, grupare care a terminat pe locul 5 în Serie A și nu va juca în următoarea ediție a Ligii Campionilor.