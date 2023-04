Iohannis: Nu acceptăm ca ajutorul pentru Ucraina să se întoarcă împotriva fermierilor români / Șeful statului a cerut măsuri în ședința CSAT VIDEO

Președintele României a vorbit „în premieră” despre faptul că în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a cerut guvernanților să găsească soluții să sprijine fermierii români, afectați de prezența pe piața noastră a cerealelor ucrainene, care nu sunt taxate.

Chestionat pe tema găsirii unor soluții pentru a sprijini fermierii români, care resimt faptul că pe piața internă a ajuns să fie vândute cereale ucrainene la un preț mai mic, ca urmare a faptului că nu sunt taxe vamale, Klaus Iohannis a precizat.

„Eu am fost printre primii care am atras atenția că e o problemă. Și am reușit în 2 ore să inițiez un ajutor concret. O suplimentare a banilor europeni pentru fermierii români”, a declarat șeful statului.

Iohannis a dezvăluit că a ridicat problema și în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. „Pot să vă spun în premieră, în exclusivitate, că în ședința de CSAT de alaltăieri am discutat această chestiune și am rugat pe reprezentanții Guvernului să găsească cele mai bune metode pentru a corecta situația”, a mai afirmat președintele.

Jumătatea din exporturile de cereale ucrainene au tranzitat România

„Noi ajutăm Ucraina și suntem super deschiși, ca să spun așa. Le-am facilitat tranzitul de cereale peste jumătate, nota bene, peste jumătate din ce a exportat Ucraina a trecut prin România, drum, cale ferată, port, deci o cantitate imensă, peste 14 milioane de tone de cereale am exportat prin România și o face în continuare. Nu le luăm impozit, nu le luăm taxe pe asta. Deci sunt exceptați de la taxe”, a subliniat liderul de la Palatul Cotroceni.

„Dar acest ajutor este pentru Ucraina și în niciun caz nu putem să acceptăm să se întoarcă împotriva fermierilor români. Nu asta este ideea și de aceea trebuie găsite cele mai bune soluții pentru a proteja fermierul român și pentru a ajuta, în același timp, Ucraina. Am promisiuni că se lucrează pe aceste chestiuni și se vor găsi soluții.”, a conchis Iohannis.

Precizările vin după ce în spațiul intern au fost contre între partide pe tema posibilității impunerii de taxe pentru cerealele ucrainene, dacă acestea ar fi și vândute, nu doar în tranzit.

Contre între partide pe tema sprijinului pentru fermiei

Spre finalul săptămânii trecute, tonul între cele două partide a crescut. Florin Barbu (PSD), președinte al Comisiei de agricultură din Camera Deputaților, a cerut ca România să aplice taxe vamale pentru cerealele ucrainene, pentru a nu mai fi dezavantajați fermierii români. În aceeași zi, premierul Nicolae Ciucă i-a cerut lui Petre Daea să pregătească măsuri care să-i ajute pe fermierii români. Și în intervențiile publice, unii lideri au arătat doar spre reprezentanți din alte partide politice, nu spre ai lor. De exemplu, eurodeputatul Victor Negrescu a arătat spre Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene (din partea PPE), care a fost de acord cu propunerea comisarului european pe Agricultură. De asemenea, și acest comisar a fost arătat cu degetul. Comisarul face parte din grupul conservator european, acolo unde și AUR are un reprezentant, prin Chris Terheș, așa că le-a fost transmis și celor din AUR să se implice, nu doar să critice.

Daniel Buda, europarlamentar PNL, susține că impunerea de taxe ar trebui să fie ultima soluție. Și social-democrații au mai redus tonul în ceea ce privește măsura impunerii de taxe.

De asemenea, preşedintele AUR, George Simion, a solicitat, Guvernului să interzică importul de cereale, lapte şi alte produse din Ucraina, menţionând că partidul depune un proiect privind sigilarea oricărui transport care vine din această ţară.