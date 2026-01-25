Imagini inedite cu Nicușor Dan la parastasul lui Alexandru Ioan Cuza, în biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, unde este înmormântat domnitorul

Nicușor Dan, fost prezent sâmbătă la slujba de parastas oficiată în memoria domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române.

Sursă video: BZI

Sâmbătă, 24 ianuarie, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, președintele României, Nicușor Dan, a participat la manifestările organizate la Iași și Focșani, marcând astfel unul dintre momentele centrale ale programului oficial dedicat comemorării unirii Moldovei și Țării Românești din 1859.

Unul dintre momentele de referință a fost parastasul pentru domnitorul Alexandru Ioan Cuza, oficiat la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași. Slujba de Te Deum, condusă de ierarhi, preoți și diaconi ai Bisericii Ortodoxe Române, a reunit oficialități și membri ai comunității locale.

La ceremonie a fost prezent și Nicușor Dan, care a participat la rugăciunile în memoria domnitorului care a pus bazele României moderne și la depunerea de coroane de flori la mormântul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aflat în incinta sfântului lăcaș.