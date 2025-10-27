Imagine falsă cu Oana Țoiu, virală pe rețele sociale: USR denunță manipularea

Uniunea Salvați România (USR) a denunțat pe Facebook o tentativă de manipulare printr-o imagine falsă, generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care o viza pe ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Potrivit postării, în weekend a circulat pe conturile unor utilizatori „rusofili” o fotografie falsă în care Oana Țoiu apărea într-o rochie roșie. Imaginea a fost intens distribuită, iar mulți internauți au comentat negativ modul în care ar fi fost îmbrăcată ministra în cadrul unei delegații oficiale.

„Așa arată disperarea. Când nu au argumente, manipulează. Cu Inteligența Artificială, cu tupeu, fără rușine”, a transmis USR.

Formațiunea a precizat că fotografia este o „manipulare creată cu inteligența artificială” cu scopul de a o discredita pe Oana Țoiu.

Fotografia reală, de la summitul NATO de la Haga

În realitate, imaginea originală o arată pe Oana Țoiu la summitul NATO de la Haga, unde discuta cu partenerii internaționali despre apărare și combaterea atacurilor hibride, într-un context în care „frecvența campaniilor de dezinformare bazate pe informații și imagini false crește”.

USR amintește că Oana Țoiu a promovat recent o inițiativă legislativă care prevede pedepse de până la 12 ani de închisoare pentru cei care finanțează indirect Rusia prin companii din România. „Asta deranjează”, a notat partidul.

„E un exemplu perfect de manipulare politică”

Formațiunea a calificat incidentul drept „un exemplu perfect de cum pot fi folosite imaginile trucate pentru manipulare politică și dezinformare” și a făcut apel la cetățeni să fie mai atenți la informațiile distribuite online.

„Dacă îți apare din nou poza pe Facebook, raporteaz-o. Ajută-ne să oprim acest val toxic de dezinformare. Dacă o vezi la prieteni, spune-le adevărul: e un FALS creat de rusofili”, a transmis USR.