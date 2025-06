Cină de lucru a miniștrilor apărării, la Haga. Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu, primele întâlniri externe de la numirea în funcție

În marja Summitului NATO desfășurat în capitala Țărilor de Jos, ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a luat parte marți, 24 iunie, la o cină de lucru organizată de omologul său neerlandez, alături de miniștrii apărării din statele aliate.

Discuțiile din cadrul întâlnirii au vizat subiecte strategice esențiale pentru viitorul Alianței Nord-Atlantice, se arată într-un comunicat de presă publicat pe site-ul MApN. Oficialii au analizat noile direcții de dezvoltare ale NATO, care includ o arhitectură modernă de comandă și control, forțe multidomeniu capabile de reacție rapidă și o logistică robustă menită să susțină capacitatea de proiecție a forței.

Un punct major pe agendă l-a reprezentat planul de investiții în apărare, cu obiectivul ca statele membre să aloce 5% din PIB pentru acest domeniu până în 2035. De asemenea, miniștrii au discutat despre generarea de forțe și capabilități necesare întăririi posturii de descurajare și apărare a Alianței, precum și despre consolidarea industriei europene de apărare.

La Summitul de la Haga a participat și noul ministru de Externe, Oana Țoiu, care și-a început mandatul direct cu întâlniri internaționale.

„Tocmai am participat la Consiliul NATO-Ucraina organizat în marja acestui summit NATO. Am subliniat importanța unei păci juste și durabile în Ucraina, rolul pe care îl are parteneriatul strategic dintre România și SUA în stabilitatea regiunii Mării Negre și am reafirmat angajamentul României de a sprijini pacea și suveranitatea Ucrainei, precum și democrația Republicii Moldova”, a scris Oana Țoiu pe rețeaua X.

Ministrul Liviu-Ionuț Moșteanu a reafirmat angajamentul puternic al României față de NATO și față de principiul apărării colective.

„România rămâne un aliat de încredere, profund angajat în consolidarea posturii de apărare și descurajare a NATO. Susținem creșterea investițiilor în apărare, ca expresie a responsabilității noastre față de securitatea euroatlantică. În același timp, depunem eforturi susținute pentru îndeplinirea țintelor de capabilități și pentru întărirea industriei naționale de apărare”, a declarat oficialul român.

Prezența României la Summitul de la Haga „reconfirmă rolul activ și credibil în cadrul NATO, precum și contribuția sa consistentă la securitatea regională și internațională”, se menționează în comunicat.